прогноз на матч Серии A, ставка за 2.60

25 января в 22-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Парма». Начало игры — в 17:00 мск.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Бергамаски» сражаются за выход в еврокубки. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Аталанта» на 5 очков отстает от 6 позиции. А вот забивает команда в среднем больше гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бергамаски» уступили «Атлетику» (2:3).

До того команда расписала мировую с «Пизой» (1:1). А вот поединок с «Торино» завершился уверенным успехом (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Аталанта» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бергамаски» нынче находятся на некотором спаде. Команда не может победить 2 матча кряду.

Причем «Аталанта» традиционно сложно противостоит «Парме». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Бергамаски» мотивированы вернуться на победный путь.

«Парма»

Турнирное положение: «Пармезанцы» бьются за выживание. Команда ныне пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Парма» на 6 очков оторвалась от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пармезанцы» не смогли одолеть «Дженоа» (0:0).

До того команда дала знатный бой «Наполи» (0:0). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Лечче» (2:1).

При этом «Парма» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пармезанцы» в последних поединках смотрелись выгодно. Команда не пропускает 2 матча кряду.

При этом «Парма» в среднем пропускает гол за матч. Да и вообще, команда не проигрывает уже 3 матча подряд.

«Пармезанцы» уже больше года не проигрывают «Аталанте». Вот и в нынешней диспозиции команда твердо намерена взять очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Пармезанцы» постараются продлить свой приятный беспроигрышный сериал.

Статистика для ставок

«Бергамаски» не побеждают 2 матча кряду

«Пармезанцы» не уступили в 3 своих последних поединках

«Парма» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.10.

Прогноз: «Парма» нынче прибавила в плане надежности своих тылов, так что вполне способна сдержать натиск соперника.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и «бергамаски» нынче не преуспевают в плане результатов.

Ставка: «Парма» не проиграет за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75