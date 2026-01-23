24 января в 21-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Валенсия» и «Эспаньол». Начало встречи — в 18:15 мск.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Валенсия» после 20-ти туров испанской Ла Лиги имеет 20 баллов в активе и находится в нижней части таблицы.

Команда занимает 17-е место с отрывом лишь в один балл от зоны понижения в классе (18-20-я строчки), а также с отставанием только в один пункт от вышестоящего «Хетафе».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 20-го тура национального первенства клуб на чужом поле одолел как раз «Хетафе» (1:0).

Перед этим в 1/8 финала Кубка Испании левантийский коллектив также оказался на высоте, когда на чужом поле обыграл «Бургос» (2:0) и вышел в следующий раунд.

Не сыграют: травмированы — Агирресабала, Коррея, Диакаби и Раба, дисквалифицированы — Дуро и Гая.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Валенсия» не проиграла при двух вышеуказанных победах и одной ничьей.

Это сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть силу соперника в текущем сезоне.

Уго Дуро, который дисквалифицирован — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с шестью голами.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Эспаньол» по итогам 20-ти туров испанской Ла Лиги имеет 34 балла в активе и борется за еврокубки.

Команда занимает пятую позицию, что в зоне континентальных турниров (топ-6), с отрывом в два очка от седьмого места, а также с отставанием в семь пунктов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Жироны» (0:2).

Перед этим в прошлом туре испанского чемпионата каталонский коллектив уже набрал один балл, когда на этот раз в чужих стенах разошелся мировой с «Леванте» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Пуадо, дисквалифицирован — Эль-Хиляли.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Эспаньол» не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма сулит гостям не лучшие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть их выступления в текущем сезоне.

Пере Милья — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с шестью голами.

Статистика для ставок

в семи из 10-ти последних матчей «Валенсии» забивали обе команды

в четырех из пяти последних домашних матчей «Валенсия» сыграла вничью

в шести из восьми последних матчей «Эспаньола» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.25, выигрыш «Эспаньола» — в 3.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.63.

Прогноз: в семи из 10-ти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.

При этом в двух последних выездных поединках гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их двух последних матчах, тогда как гости проиграли в двух из трех последних поединков.

Ставка: «Валенсия» победит за 2.40