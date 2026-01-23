прогноз на матч Лиги 1, ставка за 1.80

24 января в 19-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ренн» и «Лорьян». Начало игры — в 19:00 мск.

«Ренн»

Турнирное положение: «Ренн» после 18-ти туров французского первенства имеет 31 балл в активе и борется за попадание в еврокубки.

Команда находится на шестой строчке в зоне континентальных турниров (топ-6) с отставанием в два очка от зоны Лиги чемпионов (топ-4) и с отрывом в четыре пункта от седьмой позиции.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура национального чемпионата клуб на своей арене сыграл вничью с «Гавром» (1:1).

Перед этим коллектив пробился в 1/8 финала Кубка Франции, когда теперь уже на чужом поле одержал победу над заштатным «Шантийи» с результатом 3:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ренн» выиграл четыре раза при одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Эстебан Леполь — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с девятью голами.

«Лорьян»

Турнирное положение: «Лорьян» после 18-ти туров французского первенства имеет 22 пункта в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда находится на 12-й позиции с отставанием в девять баллов от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в восемь очков от зоны плей-офф за выживание в элите (16-е место).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле одержал победу над «Монако» (3:1).

Перед этим коллектив вышел в 1/8 финала Кубка Франции, когда на предыдущей стадии турнира снова-таки на выездной арене с результатом 3:1 переиграл «О-Лионне».

Не сыграют: травмированы — Фай, Айегун, Туре и Йонгва, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лорьян» ни разу не проиграл при пяти победах и четырех ничьих.

Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Пабло Пажи — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Ренн» выиграл

в трех из четырех последних матчей «Лорьяна» забивали больше 3,5 голов

в девяти последних матчах «Лорьян» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.75, победа «Лорьяна» — в 4.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

Между тем, в шести из семи последних домашних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

1.80 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Ренн» — «Лорьян» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Лорьяна».

2.75 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Ренн» — «Лорьян» позволит вывести на карту выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.75