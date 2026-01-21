GOAL объясняет, почему 20‑летний защитник «Ренна» стал главным трансферным приоритетом «Челси» и чем он напоминает капитана «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро.

«Челси» продолжает поиски нового центрального защитника, способного стать лидером обороны. Эта задача должна была стать приоритетной еще после ухода Антонио Рюдигера в «Реал» на правах свободного агента в 2022 году, а затем лишь обострилась, когда два года спустя Тиагу Силва вернулся во «Флуминенсе».

Однако лондонцы до последнего откладывали решение проблемы — и теперь кандидатом на роль нового столпа обороны стал Жереми Жаке.

Жереми Жаке globallookpress.com

В типичном для BlueCo стиле Жаке пока не может похвастаться опытом уровня Рюдигера, Тиагу Силвы или кого-либо из тех, кто в нынешнем сезоне выходил в центре обороны «Челси». Ему всего 20 лет, и 21 исполнится лишь в июле.

Но, справедливости ради, именно за таких игроков клубу из западного Лондона стоит бороться чаще — вместо того чтобы время от времени тратить по 20 миллионов фунтов на подростков, которые почти наверняка так и не доберутся до первой команды.

Так кто же такой Жаке, почему в «Челси» увидели в нем решение своих проблем и стоит ли он тех 60 миллионов фунтов (80,4 млн долларов), на которых настаивает «Ренн»? GOAL рассказывает о деталях вокруг одного из самых перспективных защитников Франции…

Как всё начиналось

Жереми Жаке родился 13 июля 2005 года в парижском пригороде Бонди. Ему не было и года, когда Зинедин Зидан ударил головой Марко Матерацци в финале чемпионата мира 2006 года, а сборная Франции уступила Италии в серии пенальти.

Зато к моменту следующего триумфа «трехцветных» на ЧМ Жаке уже исполнилось 13 лет, и он выступал за местный клуб «Жуанвиль».

Жереми Жаке globallookpress.com

Во Франции давно критикуют «Пари Сен-Жермен» за неспособность находить и развивать лучших местных талантов — и Жаке стал еще одним упущенным шансом. В 2019 году он подписал любительский контракт с «Ренном», клубом, который давно славится работой с молодежью.

Большой прорыв

В 18 лет Жаке сделал скачок, который сразу вывел его из молодежных команд «Ренна» в орбиту первой. В январе 2024-го он дебютировал в Лиге 1 в матче против «Ниццы». Спустя несколько дней его отправили в аренду в «Клермон», боровшийся за выживание, — до конца сезона.

Жереми Жаке globallookpress.com

Спасти клуб от вылета он не смог, но в «Ренне» решили, что для развития игроку полезно остаться в Лиге 2. Вторую аренду оформили ради стабильности — тем более что Жаке блестяще провел летний чемпионат Европы U‑19, где вошел в символическую сборную турнира, а Франция уступила Испании в финале.

Однако вскоре стало очевидно: центральный защитник попросту перерос уровень второго дивизиона. Жаке был не только ключевой фигурой в обороне «Клермона», но и представлял угрозу при стандартах, а также уверенно участвовал в розыгрыше мяча.

В «Ренне» решили, что стоит потратить 780 тысяч фунтов (1,05 млн долларов), чтобы досрочно прервать аренду по ходу сезона-2024/25. Жаке вышел в старте в 11 из оставшихся 14 матчей Лиги 1 и помог «Ренну» выбраться из борьбы за выживание, завершив сезон на комфортном 11‑м месте.

Как идут дела сейчас

Несмотря на относительно небольшой опыт выступлений в одной из топ-5 европейских лиг, в 2025 году Жаке уже активно связывали с громким трансфером.

Жереми Жаке globallookpress.com

«Арсенал» рассматривал 20‑летнего защитника как замену Якубу Кивёру, но в «Ренне» сразу дали понять: после подписания нового контракта в мае игрок никуда не уйдет. Да и сам Жаке не проявлял особого интереса к переезду в Лондон. В итоге «канониры» переключились на Пьеро Инкапье из «Байера».

Летняя волна слухов не сбила Жаке с курса и не повлияла на его концентрацию. В этом сезоне он вышел в старте во всех матчах Лиги 1, за исключением двух, пропущенных из‑за дисквалификации.

Жереми Жаке globallookpress.com

На его счету уже пять игр за молодежную сборную Франции (U21), и все громче звучат призывы дать ему шанс в первой команде Дидье Дешама в марте — накануне летнего чемпионата мира.

С такой формой было очевидно, что январь для Жаке тихим не будет. «Челси» действительно нужен защитник, способный изменить лицо обороны, но если бы лондонцы не проявили интерес, это наверняка сделал бы кто‑то другой из топ‑клубов.

Cильные стороны

Уверенность, хладнокровная агрессия и высокий уровень концентрации — Жаке обладает как физическими, так и ментальными качествами, необходимыми для центрального защитника топ-уровня.

Жереми Жаке globallookpress.com

Он одинаково уверенно действует как в схемах с тремя защитниками, так и в классической четверке, способен играть на любой стороне обороны и порой даже выполнять роль защитника «старой школы» в амплуа свободного либеро.

В тройке защитников на фланговой позиции Жаке демонстрирует умение перекрывать большие зоны за счет отличной стартовой скорости и работы на возврате, а в центре чувствует себя не менее комфортно благодаря игре в воздухе. В команде, столь серьезно относящейся к стандартам, как «Челси», это могло бы привести к резкому росту его результативности.

У Жаке феноменальное чувство позиции — он регулярно оказывается в нужной точке в нужный момент. Об этом красноречиво говорит его попадание в топ-5% центральных защитников Европы по числу перехватов — 1,69 за 90 минут.

Отчасти это объясняется грамотным выбором позиции при игре в глубине, но в первую очередь — его готовностью агрессивно выходить на принимающего передачу соперника и в нужный момент «вычищать» мяч.

От других молодых французских защитников Жаке отличает работа с мячом. Включите любой матч «Ренна» — и вы увидите длинные диагонали, резкие вертикальные передачи и смелые рывки с мячом на чужую половину поля.

Что можно улучшить

У Жаке есть и поводы для осторожного скепсиса. Первый и самый очевидный — как он проявит себя в лиге и клубе, где уровень давления и внимания будет в разы выше, особенно если его заранее объявят долгосрочным «спасителем» обороны «Челси».

То, что он доминирует в Лиге 1, еще не гарантирует такого же успеха в Премьер-лиге, а с ростом хайпа вокруг его имени неизбежно увеличится и количество соперников, нацеленных именно на него.

Жереми Жаке globallookpress.com

Второй момент связан с особенностями его стиля. Агрессия Жаке чаще всего уместна и оправданна, и он нередко выходит победителем из плотной опеки. Но когда этот подход дает сбой, последствия могут быть болезненными.

Его нередко разворачивают корпусом или вынуждают фолить в простых ситуациях — а подобное качество крайне сложно довести до идеала, поэтому оно вполне может остаться его хронической слабостью.

В начале нынешнего сезона Жаке получил первую в карьере красную карточку в матче против «ПСЖ», который «Ренн» проиграл в гостях со счетом 0:5. Имея уже предупреждение, он сзади задел по ногам Гонсалу Рамуша, перехватившего неудачную передачу в обороне.

Тогда это было скорее следствием потери концентрации, но уже в первом же матче после возвращения Жаке вновь получил желтую карточку, автоматически заработав дисквалификацию.

Вопросы к его дисциплине по-прежнему актуальны, и переход в столь эмоциональный и импульсивный клуб, как «Челси» — худшую команду Премьер-лиги по показателям фейр-плей, — вряд ли поможет ему быстро решить эту проблему.

Новый Кристиан Ромеро?

Извините болельщики «Челси», которые ждали сравнение с кем-то, не выступающим за принципиального соперника, но стиль Жаке поразительно напоминает манеру капитана «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро.

Впрочем, аргентинец стал чемпионом мира в статусе ключевого игрока — так что, возможно, это сравнение вовсе не такое уж и неприятное.

Кристиан Ромеро globallookpress.com

И Жаке, и Ромеро — защитники бескомпромиссно агрессивные, со всеми плюсами и минусами такого подхода. Их невозможно «приручить», если вы хотите видеть от них максимум, и иногда приходится принимать риск вместе с наградой. Но когда их стиль работает, за этим действительно приятно наблюдать: в одном лице сочетаются и красота, и звериная мощь.

Хотя в нынешнем сезоне Ромеро в «Тоттенхэме» несколько сдал в оборонительном плане, он по-прежнему крайне важен для построения атак.

Он уверенно разрезает оборону передачами между линиями и не боится подниматься за мячом выше всей защитной линии — в этом он похож на Жаке, и именно на такую трансляцию качеств «Челси» будет надеяться, если оформит трансфер.

Однако Ромеро так и остается игроком «шпор» во многом потому, что не смог окончательно избавиться от своих вредных привычек: ненужных фолов, чрезмерно резких подкатов и излишней импульсивности. Жаке же всего 20 лет, его лучшие годы еще впереди — и у него есть достаточно времени, чтобы сгладить шероховатости собственной игры.

Что дальше?

«Челси» уже согласовал с Жаке личные условия контракта, и сам защитник настроен перейти в лондонский клуб до закрытия трансферного окна. Останется ли сумма в 60 миллионов фунтов (80,4 млн долларов), которую требует «Ренн», непреодолимым барьером или французы все же пойдут на уступки — покажет время. Но в западном Лондоне убеждены: это тот игрок, за которого стоит заплатить по-крупному.

Жереми Жаке и Хабиб Бей globallookpress.com

«Ренн» всего в двух очках от зоны Лиги чемпионов в Лиге 1 и понимает, что летом интерес к Жаке никуда не исчезнет, если «Челси» прямо сейчас не согласится на их условия. Возможно, для самого футболиста даже разумнее не торопиться и вернуться к обсуждению вариантов по окончании сезона.

Я считаю, что Жереми крайне важен для наших задач. Если он уйдет, нам придется снизить планку, потому что это ключевой игрок для нас, один из лучших в команде. Мы должны уметь противостоять подобному давлению. Хабиб Бей главный тренер «Ренна»

Но «Челси» отчаянно нуждается в еще одном защитнике, на котором можно строить оборону, и если клуб действительно верит в талант Жаке, он должен довести сделку до конца. В BlueCo, известных своим умением вести жесткие переговоры, как никто другой знают: у каждого игрока есть своя цена.