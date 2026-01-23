24 января в 21-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Севилья» и «Атлетик». Начало встречи — в 20:30 мск.

«Севилья»

Турнирное положение: «Севилья» после 20-ти туров испанской Ла Лиги имеет 21 балл в активе и находится в нижней части таблицы.

Команда занимает 14-е место с отрывом лишь в два балла от зоны понижения в классе (18-20-я строчки), а также с отставанием в три пункта от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 20-го тура национального первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Эльче» (2:2).

Перед этим в предыдущем туре испанского чемпионата андалузский коллектив и вовсе остался без баллов, когда теперь в домашних стенах потерпел поражение от «Сельты» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Аспиликуэта, Альфонсо Гонсалес, Янузай, Алексис Санчес, Варгас, дисквалифицированы — Менди и Маркан.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Севилья» не выиграла при четырех поражениях и одной ничьей.

Это сулит хозяевам не лучшие шансы даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес в классе их нынешнего соперника.

Акор Адамс — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с пятью голами.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик» по итогам 20-ти туров испанской Ла Лиги имеет 24 балла в активе и находится в середине таблицы.

Команда занимает 10-ю позицию с отставанием в восемь очков от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в пять пунктов от зоны понижения в классе (18-20-е места).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Мальорки» (2:3).

Перед этим баскский коллектив вышел в четвертьфинал Кубка Испании, когда на предыдущей стадии турнира снова-таки на выездной арене обыграл в серии пенальти «Культураль Леонесу» (3:3).

Не сыграют: травмированы — Берчиче, Берингер, Эгилус, Ляпорт, Прадос, Саннади, И. Уильямс и Н. Уильямс, дисквалифицированы — Альварес, Гурусета, Лекуэ.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атлетик» не выиграл в основное время при четырех поражениях и четырех ничьих.

Такая форма вроде бы сулит гостям плохие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть нынешние проблемы соперника, который ниже их классом.

Нико Уильямс, который травмирован — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Севилья» забивала только одна команда

в четырех из пяти последних матчей «Атлетика» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Атлетика» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.10, выигрыш «Севильи» — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.63.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в последнем матче хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Атлетика».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25