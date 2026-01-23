прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.27

24 января в 19-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Монако». Начало игры — в 21:00 мск.

«Гавр»

Турнирное положение: «Небесные» сражаются за выживание в этом сезоне. Команда находится на 14-м месте турнирной таблицы.

При этом «Гавр» находится на пять очков от зоны стыковых матчей. В активе команды 19 баллов при общей разнице мячей 16:24.

Последние матчи: в последнем матче «Гавр» поделил очки с «Ренном», завершив поединок со счетом 1:1. Ранее команда победила «Анже» со счетом 2:1 и проиграла «Амьену» со счетом 1:2.

В последних пяти матчах клуб потерпел два поражения, два матча свел вничью и потерпел одно поражение при четырех забитых и пяти пропущенных мячах.

Не сыграют: травмированы — Абдулай Туре, Реда Хадра, Этьен Кенку и Готье Льорис.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: в последних матчах клуб смог преодолеть кризис. «Гавр» одержал первую победу за семь матчей. Для команды очень важно продолжать набирать очки, дабы не вылететь из Лиги 1, учитывая близость «зоны вылета».

«Монако»

Турнирное положение: «Монако» идет на девятой строчке в Лиге 1, имея в активе 23 балла при семи победах, двух матчах вничью и девяти поражения при общей разнице мячей 28:33.

Последние матчи: в последнем поединке «Монако» уступил с крупным счетом мадридскому «Реалу» в седьмом матче общего тура Лиги чемпионов со счетом 1:6.

Ранее команда проиграла «Лорьяну» в чемпионате Франции со счетом 1:3, одержала победу в Кубке Франции над «ЮС Орлеанс 45» (3:1) и неудачно выступила против «Лиона» в Лиге 1, проиграв со счетом 1:3.

Не сыграют: травмированы — Мохаммед Салису, Кристиан Мависса, Поль Погба, Лукаш Градецкий и Такуми Минамино

Состояние команды: «Монако» находится в глубоком кризисе. Клуб проиграл все матчи в Лиге 1 и Лиге чемпионов в новом году, не учитывая победу в Кубке. Отметим, что монегаски пропустили в шести матчах к ряду, а общий счет в этих встречах 8:15.

Статистика для ставок

«Монако» проиграл в четырех из последних пяти матчах в Лиге 1

«Гавр» не проигрывает в двух матчах к ряду

«Монако» пропустил десять мячей в трех последних встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.65 и 2.14.

Прогноз: Сыграем на ожидании, что в матче будет забивать лишь одна команда. Это основная ставка.

2.27 Обе команды не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.27 на матч «Гавр» — «Монако» принесёт чистый выигрыш 1270₽, общая выплата — 2270₽

Ставка: Обе команды не забьют в матче за 2.27.

Прогноз: Сыграем на победе «Монако» в матче с форой (-1) в матче. Это дополнительная ставка.

2.77 Победа «Монако» с форой (-1) Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.77 на матч «Гавр» — «Монако» принесёт прибыль 1770₽, общая выплата — 2770₽

Ставка: Победа «Монако» с форой (-1) в матче за 2.77.