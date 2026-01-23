прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.30

24 января в 23-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Брайтон». Начало игры — в 18:00 мск.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Фулхэм»идет на 11-й строчке в турнирной таблицы АПЛ, набрав 31 балл за 22 матча при разнице мячей 30:31.

Последние матчи: в последнем поединке клуб минимально уступил «Лидсу» (0:1). Ранее команда обыграла «Мидлсбро» в третьем раунде Кубка Англии со счетом 3:1 и забрала победу в матче против «Челси» со счетом 2:1.

В последних пяти матчах клуб дважды смог одержать победу, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение при восьми забитых и шести пропущенных мячах.

Не сыграют: травмирован Родриго Мунис.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Фулхэм» начал вторую половину сезона достаточно бодро. Клуб шел на серии из четырех матчей без поражений, однако неудача в последнем матче испортила такой яркий старт. «Фулхэм» всего в четырех баллах от зоны еврокубков.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» в нынешнем сезоне идут на 12-й строчке в АПЛ, набрав 30 очков за 22 тура при разнице мячей 32:29.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Брайтон» смог избежать поражения против 15-й команды АПЛ «Борнмута» (1:1). Ранее клуб обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1) и заработал ничью против «Манчестер Сити» (1:1).

До этого команда «всухую» обыграла «Бернли» со счетом 2:0 и выдала результативный матч против «Вест Хэма», завершив поединок со счетом 2:2.

Не сыграют: травмированы — Марч, Тцимас, Уэбстер, Виффер

Состояние команды: в последних пяти матчах «Брайтон» идет без поражений. У команды в активе две победы и три ничейных поединка. При этом клуб забивает в своих крайних шести встречах.

Статистика для ставок

«Брайтон» не уступили в 5 своих последних поединках

«Фулхэм» не проигрывает в последних 6 из 7 встреч

Обе команды забивают в среднем 1,5 мяча по сезону

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.78 и 1.96.

Прогноз: Сыграем на ожидании тотала больше 3 мячей в матче. Это основная ставка.

2.30 ТБ 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Фулхэм» — «Брайтон» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 2.30.

Прогноз: Команды выглядят равными и могут сыграть вничью. Это дополнительная ставка.

3.45 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.45 на матч «Фулхэм» — «Брайтон» позволит вывести на карту выигрыш 2450₽, общая выплата — 3450₽

Ставка: Ничья в матче за 3.45.