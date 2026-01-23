прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.00

24 января в 19-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «Вердер». Начало игры — в 17:30 мск.

«Байер»

Турнирное положение: «Фармацевты» бьются за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Байер» на 3 очка отстает от первой пятерки. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фармацевты» уступили «Олимпиакосу» (0:2).

До того команда была бита «Хоффенхаймом» (0:1). Плюс поединок со «Штутгартом» принес разочарование (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Байер» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Фармацевты» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

Причем «Байер» традиционно удачно противостоит «Вердеру». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Фармацевты» намерены подтянуться к лидерам.

«Вердер»

Турнирное положение: «Музыканты» окопались в середняках лиги. Команда ныне пребывает на 13 строчке турнирной таблицы.

Причем «Вердер» на 5 очков оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Музыканты» расписали мировую с «Айнтрахтом» Фр (3:3).

До того команда уступила «Боруссии» Д (0:3). А вот чуть ранее она не сумела переиграть «Санкт-Паули» (0:0).

При этом «Вердер» в 5 своих последних поединках добыл 3 ничьих. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Виктор Бонифаце — травмирован.

Состояние команды: «Музыканты» в последних поединках выглядели весьма бледно. Команда не побеждает еще с начала ноября.

При этом «Вердер» не особенно преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает 2 гола за матч.

Команда нынче находится на эмоциональном спаде. «Музыкантам» крайне натужно дается набор очков в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Музыканты» постараются отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Вердер» не побеждает еще с начала ноября

Бременцы в среднем пропускают 2 мяча за матч

«Байер» уступил в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.47 и 2.55.

Прогноз: «Байер» способен еще прибавить в плане реализации, да и тылы соперника надежностью не отличаются.

Номинальные хозяева мотивированы закрепиться в лидирующей группе, и явно сразу активно понесутся в атаку.

2.00 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Байер» — «Вердер» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Байера» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.30 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Байер» — «Вердер» принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Обе не забьют за 2.30