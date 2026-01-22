прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.15

23 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Урал» и «Пюник». Начало игры — в 16:00 мск.

«Урал»

Турнирное положение: «Шмели» борются за выход в РПЛ. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

При этом «Урал» на 7 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шмели» не смогли одолеть «Волгу» (0:0).

До того команда подписала мировую с костромским «Спартаком» (1:1). А вот поединок с «Нефтехимиком» принес форменное разочарование (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Урал» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шмели» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

Причем «Урал» вполне преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Шмели» намерены прервать свой неудачный сериал.

«Пюник»

Турнирное положение: «Фениксы» бьются за чемпионский титул. Команда находится на 3 строчке турнирной таблицы чемпионата Армении.

Причем «Пюник» всего на 5 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Фениксы» переиграли «Арарат» (2:0).

До того команда одолела «Арарат-Армению» (1:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Урарту» (1:1).

При этом «Пюник» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фениксы» в последних поединках выглядели симпатично. Команда победила в 2 своих последних матчах.

При этом «Пюник» преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает реже одного мяча за матч.

Команда продолжает подготовку к возобновлению сезона. Да и в кадровом плане она выглядит вполне-себе выгодно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Фениксы» уж точно не боятся полпреда первого российского дивизиона.

Статистика для ставок

«Пюник» победил 2 раза кряду

«Шмели» не побеждали в 3 своих последних матчах

«Урал» в среднем забивает чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 2.80, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.70 и 1.40.

Прогноз: «Урал» способен прибавить в плане реализации, и явно будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева мотивированы вернуться к победам, да и «фениксы» давненько не проводили официальных поединков.

Ставка: Победа «Урала» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.25