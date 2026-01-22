23 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Урал» и «Пюник». Начало игры — в 16:00 мск.
«Урал»
Турнирное положение: «Шмели» борются за выход в РПЛ. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы первого дивизиона.
При этом «Урал» на 7 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шмели» не смогли одолеть «Волгу» (0:0).
До того команда подписала мировую с костромским «Спартаком» (1:1). А вот поединок с «Нефтехимиком» принес форменное разочарование (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Урал» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шмели» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.
Причем «Урал» вполне преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Шмели» намерены прервать свой неудачный сериал.
«Пюник»
Турнирное положение: «Фениксы» бьются за чемпионский титул. Команда находится на 3 строчке турнирной таблицы чемпионата Армении.
Причем «Пюник» всего на 5 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Фениксы» переиграли «Арарат» (2:0).
До того команда одолела «Арарат-Армению» (1:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Урарту» (1:1).
При этом «Пюник» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Фениксы» в последних поединках выглядели симпатично. Команда победила в 2 своих последних матчах.
При этом «Пюник» преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает реже одного мяча за матч.
Команда продолжает подготовку к возобновлению сезона. Да и в кадровом плане она выглядит вполне-себе выгодно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Фениксы» уж точно не боятся полпреда первого российского дивизиона.
Статистика для ставок
- «Пюник» победил 2 раза кряду
- «Шмели» не побеждали в 3 своих последних матчах
- «Урал» в среднем забивает чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 2.80, а победа оппонента — в скромные 3.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.70 и 1.40.
Прогноз: «Урал» способен прибавить в плане реализации, и явно будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева мотивированы вернуться к победам, да и «фениксы» давненько не проводили официальных поединков.
Ставка: Победа «Урала» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.25