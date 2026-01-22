прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.15

23 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют Панама и Мексика. Начало игры — в 05:00 мск.

Панама

Турнирное положение: Панама квалифицировалась на Мундиаль. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

При этом Панама на в 6 поединках набрала 12 очков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Панамцы не смогли переиграть Боливию (1:1).

До того команда уверенно расправилась с Сальвадором (3:0). Плюс поединок с Гватемалой принес натужный успех (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках Панама забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Панамцы нынче преуспевают в плане результатов. Команда не проигрывают без малого год.

Причем Панама исторически неудачно противостоит мексиканцам. В пяти последних очных поединках команда уступила сопернику.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Панамцы явно способны дать знатный бой Мексике.

Мексика

Турнирное положение: Мексиканцы традиционно сильны. Команда является традиционным участником чемпионатов мира.

Причем Мексика нынче угодила в кризис. Команда не может победить уже 6 поединков кряду.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Мексиканцы уступили Парагваю (1:2).

До того команда расписала мировую с Уругваем (0:0). А вот чуть ранее она подписала паритет с Эквадором (1:1).

При этом Мексика в 5 своих последних поединках добыла 3 ничьих. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Мексиканцы все никак не могут найти свою игру. Команда нынче смотрится бледновато.

При этом Мексика уже 12 с половиной лет не проигрывает панамцам. Да и состав команды по именам выглядит впечатляюще,

Команде в последнее время крайне натужно даются забитые мячи. Так что пора бы мексиканцам поднатореть в плане реализации!

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Мексиканцы намерены вернуться на победную дорогу.

Статистика для ставок

Мексика не может победить уже 6 матчей кряду

Мексиканцы уже 12 с половиной лет не проигрывают Панаме

Панама не проигрывает с марта минувшего года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Мексика — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

Прогноз: Мексика способна прибавить в плане реализации, да и оппонент не собирается лишь отсиживаться в тылах.

Номинальные гости мотивированы добыть долгожданную викторию, и явно активно понесутся в атаку.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.20