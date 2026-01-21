22 января в товарищеском матче по футболу сыграют «Акрон» и ЦСКА. Начало игры — в 16:00 мск.

«Акрон»

Турнирное положение: Тольяттинцы сражаются за выживание в элите российского футбола.  Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Акрон» на 6 очков опережает опасную зону.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  Тольяттинцы уступили «Зениту» (0:2).

До того команда была бита посредственным «Пари НН» (1:2).  А вот поединок с «Сочи» принес натужный успех (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории.  В этих поединках «Акрон» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Тольяттинцы нынче не преуспевают в плане результатов.  Команда уступила 2 раза кряду.

Причем «Акрон» традиционно неудачно противостоит «армейцам».  В пяти последних поединках команда 4 раза уступила сопернику.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  Тольяттинцы намерены прервать серию своих неудач.

ЦСКА

Турнирное положение: «Армейцы» бьются за чемпионский титул.  Команда ныне пребывает на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем ЦСКА на 4 очка отстает от лидера.  При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Армейцы» уступили «Краснодару» (2:3).

До того команда нанесла поражение «Оренбургу» (2:0).  А вот чуть ранее она переиграла махачкалинское «Динамо» (2:1).

При этом ЦСКА в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории.  Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Армейцы» только начинают серию контрольных поединков.  Команда по именам смотрится вполне-себе выгодно.

При этом ЦСКА не преуспевает в плане надежности тылов.  Команда в среднем пропускает фактически гол за матч.

Команде несколько натужно даются забитые мячи.  Да и в этой встрече тренерский штаб москвичей наверняка даст шанс проявить себя кому-то из дублеров.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером.  «Армейцы» намерены воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

  • ЦСКА одолел «Акрон» в 2 последних очных поединках
  • «Армейцы» в среднем забивают реже 2 голов за матч
  • «Акрон» уступил в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53.  Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.65 и 2.25.

Прогноз: ЦСКА способен прибавить в плане реализации, да и тылы соперника надежностью не отличаются.

Номинальные гости традиционно успешно противостоят «Акрону», и явно сразу активно понесутся в атаку.

Ставка: Победа ЦСКА в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.05