21 января в матче седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Карабах» и «Айнтрахт». Начало игры — в 20:45 мск.

«Карабах»

Турнирное положение: «Карабах» с семью баллами в активе занимает 22-ю позицию, что зоне плей-офф (9-24-е места) и на один балл опережает 25-ю позицию, что вне зоны плей-офф.

Команда после 16-ти поединков азербайджанской Премьер-лиги имеет 36 очков и находится на второй строчке с отставанием в один балл от лидера «Сабаха» Баку.

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была товарищеской, клуб на чужом поле одержал победу над польским «Заглембе» (3:1).

Ранее в предыдущем поединке, который также был контрольным, коллектив также выиграл, но на этот раз ему уступил хорватский «Осиек» (1:3).

Не сыграют: травмированы — Кади, Рзаев и Шейдаев, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были товарищескими, «Карабах» выиграл.

Такая форма вроде бы обещает хозяевам хорошие шансы на выигрыш, особенно на своем поле, тем не менее, они все же невелики, если учесть перевес соперника в классе.

Леандру Андраде — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с тремя голами.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: «Айнтрахт» с четырьмя очками в активе занимает 30-ю позицию и на три балла отстает от зоны плей-офф (9-24-е места), а также нынешнего соперника.

Команда по итогам 18-ти туров немецкого первенства набрала 27 очков и находится на седьмой позиции с отставанием в два балла от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 18-го тура национального чемпионата клуб на чужой арене сыграл вничью с «Вердером» (3:3).

Перед этим в предыдущем туре Бундеслиги коллектив уже и вовсе остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Штутгарта» с результатом 2:3.

Не сыграют: травмированы — Бачуай, Баум, Буркардт и Эбнатулиб, болеют — Гетце и Ларссон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на немецкое первенство, «Айнтрахт» ни разу не выиграл при трех ничьих.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником.

Йонатан Буркардт — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Карабах» выиграл

в шести из семи последних матчей «Карабаха» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Айнтрахта» забивали больше 4,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.85, победа «Карабаха» — в 3.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.52 и 2.45.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

Такой же сценарий был реализован и в трех последних матчах гостей.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех последних матчах обоих соперников.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.25