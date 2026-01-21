В среду, 21 января, азербайджанский «Карабах» примет «Айнтрахт» в рамках 7-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

17' Чуть снизился темп игры.

15' Узун пробил из-за пределов штрафной «Карабаха», грамотно выбравший позицию вратарь Кохальски спокойно мяч поймал.

13' Включившись в прессинг игроки «Карабаха» усложняют начало атаки «Айнтрахта».

10' Гооол! 1:1. Джан Узун не сильным но очень точным ударом из пределов штрафной «Карабаха» послал мяч низом в дальний угол ворот, не дотянулся в прыжке вратарь хозяев Матеуш Кохальски.

09' Позиционная атака «Айнтрахта», планомерно гости подбираются с мячом к штрафной «Карабаха».

08' В игре много стыков и единоборств, на жалеют друг друга соперники.

07' Встрепенулись игроки «Айнтрахта» после пропущенного гола и пробуют перейти в атаку.

04' Гоол! 1:0. Камило Дуран в упор наносил голевой удар после первоначальной попытки Андраде, классная комбинация прошла у «Карабаха» с подключением крайнего защитника Джафаргулиева.

03' Абделла Зубир заработал угловой для «Карабаха».

02' С мячом игроки «Карабаха», пока мяч на своей половине поля разыгрывается.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Айнтрахта».

До матча

20:42 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

20:35 Матч пройдет на стадионе «Тофика Бахрамова» в Баку, вмещающем 31 850 зрителей.

20:25 Главным судьей матча будет Сандро Шерер из Швейцарии.

Стартовые составы команд

«Карабах»: Кохальски, Силва, Мустафазаде, Медина, Джафаргулиев, Бикальо, Янкович, Андраде, Зубир, Монтьель, Дуран.

«Айнтрахт»: Сантос, Кох, Теате, Браун, Коллинз, Кристенсен, Скири, Доан, Кнауфф, Узун, Ларссон.

«Карабах»

«Карабах» с семью баллами в активе занимает 22-ю позицию, что зоне плей-офф (9-24-е места) и на один балл опережает 25-ю позицию, что вне зоны плей-офф. Команда после 16-ти поединков азербайджанской Премьер-лиги имеет 36 очков и находится на второй строчке с отставанием в один балл от лидера «Сабаха» Баку. В своей прошлой игре, которая была товарищеской, клуб на чужом поле одержал победу над польским «Заглембе» (3:1). Ранее в предыдущем поединке, который также был контрольным, коллектив также выиграл, но на этот раз ему уступил хорватский «Осиек» (1:3).

В четырех последних матчах, три из которых были товарищескими, «Карабах» выиграл. Такая форма вроде бы обещает хозяевам хорошие шансы на выигрыш, особенно на своем поле, тем не менее, они все же невелики, если учесть перевес соперника в классе. Леандру Андраде — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с тремя голами. Травмированы — Кади, Рзаев и Шейдаев, дисквалифицированных игроков нет.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» с четырьмя очками в активе занимает 30-ю позицию и на три балла отстает от зоны плей-офф (9-24-е места), а также нынешнего соперника. Команда по итогам 18-ти туров немецкого первенства набрала 27 очков и находится на седьмой позиции с отставанием в два балла от зоны еврокубков (топ-6). В своей последней игре в рамках 18-го тура национального чемпионата клуб на чужой арене сыграл вничью с «Вердером» (3:3). Перед этим в предыдущем туре Бундеслиги коллектив уже и вовсе остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Штутгарта» с результатом 2:3.

В четырех последних матчах, которые пришлись на немецкое первенство, «Айнтрахт» ни разу не выиграл при трех ничьих. Это вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником. Йонатан Буркардт — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с тремя голами. Травмированы — Бачуай, Баум, Буркардт и Эбнатулиб, болеют — Гетце и Ларссон, дисквалифицированных игроков нет.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли между собой 2 матча. В 2013 году в раунде плей-офф Лиги Европы «Айнтрахт» дважды одолел «Карабах», дома 2:1, на выезде 0:2.

