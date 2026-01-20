21 января в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ньюкасл» и «ПСВ». Начало встречи — 23:00 мск.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: после 6 туров «Ньюкасл» занимает 12-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов.

Последние матчи: в шестом туре «Ньюкасл» сыграл вничью в гостях с леверкузенским «Байером» (2:2). Первый тайм команда Эдди Хау проиграла со счетом 0:1, но после перерыва смогла перевернуть ход игры, забила два мяча, но не удержала победу, пропустив на 88-й минуте.

В последнем туре АПЛ «Ньюкасл» в гостях сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0), также было поражение в первой полуфинальной игре Кубка английской лиги с «Ман Сити» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Берн (з), Крафт (з), Ливраменто (з), Мерфи (п), Шер (з).

Состояние команды: «Ньюкасл» продолжает испытывать большие проблемы в оборонительной линии и вынужден обходиться без трех игроков основного состава, особенно большие проблемы команда испытывает в центре обороны, но счет качественной и мощной атаки со средней линией «сороки» продолжают оставаться на плаву и неплохо смотреться во всех турнирах.

«ПСВ»

Турнирное положение: сейчас «ПСВ» располагается на 21-й строчке таблицы общего этапа Лиги чемпионов.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Последние матчи: в предыдущей встрече ЛЧ голландский клуб проиграла на своем поле мадридскому «Атлетико» со счетом 2:3. Игра получилась абсолютно равной и очень зрелищной, «ПСВ» ничем в ней не уступал, но не смог реализовать моменты, тогда как соперник был безжалостен при завершении. Голы забивали Тиль и Пепи.

В последней игре Эредивизие «ПСВ» в гостях переиграл «Фортуну» (2:1), а до этого в Кубке Нидерландов разгромил «Ден Босх» (4:1).

Не сыграют: травмированы — Боаду (н), Дест (з), Пепи (н), Плеа (п), ван Боммель (п), дисквалифицирован — Сайбари (п).

Состояние команды: у «ПСВ» также немало, а то и гораздо больше, чем у «Ньюкасла» проблем с составом. Все-таки лавка у голландцев гораздо короче, чем у английского клуба. Без Деста, Пепи, ван Боммеля придется очень непросто в этой игре подопечным Петера Боша, хотя вряд ли команда изменит себе и будет играть в традиционной атакующей манере.

Статистика для ставок

Последний раз команды играли между собой в 2010 году в товарищеской встрече, которая завершилась вничью со счетом 2:2

В шести последних играх сезона во всех турнирах «Ньюкасл» имеет следующие показатели: 4+1=1-

«ПСВ» выиграл 6 последних своих поединков из шести во всех турнирах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ньюкасла» дают 1,45, а на «ПСВ» — 6,30, ничью букмекеры оценивают в 5,50.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,85, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,98.

Прогноз: вряд ли стоит ждать закрытого футбола в этой встрече, пусть у «ПСВ» и есть проблемы с составом, но команде необходимо пробовать увезти три очка, чтобы не лишиться шансов выйти в плей-офф. Похожая ситуация и у «Ньюкасла», которому победа гарантирует продолжение борьбы в ЛЧ. Учитывая сочетание в центре обороны Ботман — Тшау, отсиживаться сзади нет смысла.

1.98 Тотал больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч «Ньюкасл» — «ПСВ» принесёт чистый выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Основная ставка: тотал больше 3,5 за 1,98.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, что «ПСВ» сможет забить два мяча и более.

2.95 «ПСВ» забьет два или более голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.95 на матч «Ньюкасл» — «ПСВ» принесёт прибыль 1950₽, общая выплата — 2950₽

Дополнительная ставка: индивидуальный тотал на гостей больше 1,5 за 2,95.