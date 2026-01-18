прогноз на матч Серии А, ставка за 1.95

19 января в 21-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кремонезе» и «Верона». Начало игры — в 20:30 мск.

«Кремонезе»

Турнирное положение: «Кремонезе» идет на 14-й строчке в Серии А, имея в активе 22 балла. Команда смогла одержать пять побед, семь раз сыграла вничью и восемь раз проиграла. Разница мячей — 20:28.

Последние матчи: в последнем поединке «Кремонезе» крупно уступил «Ювентусу». Команда пропустила пять безответных мячей.

Ранее клуб сыграл вничью против «Кальяри» со счетом 2:2 и минимально проиграл «Фиорентине», упустив очки в самой концовке матча, на 90+2-й минуте встречи.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмированные — Хереми Сармьенто.

Состояние команды: есть ощущение, что «Кремонезе» в ближайших матчах может опуститься еще ниже в турнирной таблице. У команды нет побед в последних шести матчах, при этом клуб в этих матчах пропустил 11 мячей, забив всего два.

«Верона»

Турнирное положение: «Верона» занимает последнюю строчку с 13 очками после 20 матчей. В активе команды Паоло Дзанетти две победы, семь ничейных поединков и 11 поражений. Общая разница мячей — 17:34.

Последние матчи: «Верона» провалила свой последний матч против «Болоньи». Несмотря на счетом 2:3 по матчу клуб не показал ничего выдающегося.

Ранее клуб уступил «Лацио» с минимальным счетом 0:1 и смог для себя редкие очки в сезоне против «Наполи», завершив поединок со счетом 2:2.

Не сыграют: травмированные — Томаш Суслов, Рафик Бельгали, Григорис Кастанос, Жан-Даниэль Акпа-Акпро, Армель Белла-Кочап и Мартин Фресе.

Состояние команды: если «Кремонезе» рискует опуститься еще ниже, то «Верона» опускаться уже некуда. В пяти матчах клуб проиграл четыре раза и сыграл единожды вничью. У команды серия из девяти матчей с пропущенными мячами и пока конца этому не видно.

Статистика для ставок

«Верона» потерпела два поражения к ряду

«Верона» пропустила больше всех в Серии А

«Кремонезе» на знает побед в шести матчах подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кремонезе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 2.90, а победа «Вероны» — в 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.40 и 1.57.

Прогноз: Тяжело выделить определенный результат в этом матче, поэтому сыграем на ожидании голов от каждой из команд. Оба коллектива пропустили минимум десять мячей в последних пяти встречах. С защитой у коллективов точно не порядок.

1.95 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Кремонезе» — «Верона» принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.95.

Прогноз: Однако мы рискнем предположить, что «Кремонезе» с последней командой чемпионата сможет собрать свои игровые настройки и показать результат в три очка.

2.55 Победа «Кремонезе» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Кремонезе» — «Верона» принесёт чистый выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: Победа «Кремонезе» в матче за 2.55