прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.12

17 января в 18-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вольфсбург» и «Хайденхайм». Начало игры — в 17:30 мск.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Волки» ходят в середняках лиги. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Вольфсбург» на 6 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Волки» загрызли «Санкт-Паули» (2:1).

До того команда была разгромлена «Баварией» (1:8). А вот поединок с «Эштрелой» принес ничейный результат (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Вольфсбург» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 15.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Волки» нынче не преуспевают в плане результатов. Команде явно недостает пресловутой стабильности.

Причем «Вольфсбург» традиционно успешно противостоит «Хайденхайму». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 победы при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Волки» намерены оторваться от группы аутсайдеров на максимально почтительное расстояние.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: Баденцы бьются за сохранение прописки в элите. Команда ныне пребывает на 18 строчке турнирной таблицы.

Причем «Хайденхайм» всего на 2 очка отстает от спасительной 15 позиции. При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хайденхайм» уступил «Майнцу» (1:2).

До того команда подписала мировую с «Кельном» (2:2). А вот чуть ранее она была разбита мощной «Баварией» (0:4).

При этом «Хайденхайм» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Баденцы в последних поединках выглядели бледновато. Команда не побеждала в 4 своих последних матчах.

При этом «Хайденхайм» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает 2 гола за матч.

Команда все никак не выберется из опасной зоны. Да и оборонительные редуты уж слишком часто допускают детские ошибки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Баденцы намерены отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Хайденхайм» не побеждает 4 матча кряду

Баденцы в среднем забивают один мяч за матч

Обе команды в среднем пропускают 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: «Волки» способны прибавить в плане реализации, да и тылы соперника надежностью не отличаются.

Номинальные хозяева мотивированы оторваться от опасной зоны, и явно сразу активно понесутся к воротам аутсайдера.

2.12 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Вольфсбург» — «Хайденхайм» принесёт прибыль 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: Победа «Вольфсбурга» в 1 тайме за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.25 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Вольфсбург» — «Хайденхайм» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Обе не забьют за 2.25