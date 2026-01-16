17 января в 18-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вольфсбург» и «Хайденхайм». Начало игры — в 17:30 мск.
«Вольфсбург»
Турнирное положение: «Волки» ходят в середняках лиги. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Вольфсбург» на 6 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Волки» загрызли «Санкт-Паули» (2:1).
До того команда была разгромлена «Баварией» (1:8). А вот поединок с «Эштрелой» принес ничейный результат (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Вольфсбург» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 15.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Волки» нынче не преуспевают в плане результатов. Команде явно недостает пресловутой стабильности.
Причем «Вольфсбург» традиционно успешно противостоит «Хайденхайму». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 победы при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Волки» намерены оторваться от группы аутсайдеров на максимально почтительное расстояние.
«Хайденхайм»
Турнирное положение: Баденцы бьются за сохранение прописки в элите. Команда ныне пребывает на 18 строчке турнирной таблицы.
Причем «Хайденхайм» всего на 2 очка отстает от спасительной 15 позиции. При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хайденхайм» уступил «Майнцу» (1:2).
До того команда подписала мировую с «Кельном» (2:2). А вот чуть ранее она была разбита мощной «Баварией» (0:4).
При этом «Хайденхайм» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Баденцы в последних поединках выглядели бледновато. Команда не побеждала в 4 своих последних матчах.
При этом «Хайденхайм» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает 2 гола за матч.
Команда все никак не выберется из опасной зоны. Да и оборонительные редуты уж слишком часто допускают детские ошибки.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Баденцы намерены отыскать свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Хайденхайм» не побеждает 4 матча кряду
- Баденцы в среднем забивают один мяч за матч
- Обе команды в среднем пропускают 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.
Прогноз: «Волки» способны прибавить в плане реализации, да и тылы соперника надежностью не отличаются.
Номинальные хозяева мотивированы оторваться от опасной зоны, и явно сразу активно понесутся к воротам аутсайдера.
Ставка: Победа «Вольфсбурга» в 1 тайме за 2.12.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.25