17 января в 21-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Ювентус». Начало игры — в 22:45 мск.
«Кальяри»
Турнирное положение: «Сардинцы» сражаются за выживание в элите. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.
При этом «Кальяри» на 5 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сардинцы» уступили «Дженоа» (0:3).
До того команда расписала мировую с «Кремонезе» (2:2). А вот поединок с «Миланом» завершился поражением (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Кальяри» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сардинцы» нынче находятся на спаде. Команда не может победить уже 3 матча кряду.
Причем «Кальяри» традиционно неудачно противостоит «Ювентусу». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при 2 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Сардинцы» мотивированы оторваться от опасной зоны.
«Ювентус»
Турнирное положение: «Зебры» бьются за Скудетто. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Ювентус» на 4 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. «Зебры» не оставили шансов «Кремонезе» (5:0).
До того команда уверенно переиграла «Сассуоло» (3:0). А вот чуть ранее она не смогла одолеть «Лечче» (1:1).
При этом «Ювентус» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Зебры» в последних поединках смотрелись выгодно. Команда не пропускает 2 матча кряду.
При этом «Ювентус» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и вообще, команда постепенно набирает оптимальные кондиции.
«Зебры» в 3 последних очных поединках одолели «Кальяри». Вот и в нынешней диспозиции команда твердо намерена взять три очка.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Зебры» постараются продлить свой двухматчевый победный сериал.
Статистика для ставок
- «Сардинцы» не побеждают 3 матча кряду
- «Зебры» победили в 2 своих последних поединках
- «Ювентус» в 3 последних очных поединках одолел «Кальяри»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.76.
Прогноз: «Ювентус» выглядит монолитнее оппонента, так что наверняка сразу будет активно атаковать.
Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и «сардинцы» нынче не преуспевают в плане результатов.
Ставка: Победа «Ювентуса» в 1 тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.00