17 января в 21-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Ювентус». Начало игры — в 22:45 мск.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Сардинцы» сражаются за выживание в элите.  Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Кальяри» на 5 очков опережает опасную зону.  А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Сардинцы» уступили «Дженоа» (0:3).

До того команда расписала мировую с «Кремонезе» (2:2).  А вот поединок с «Миланом» завершился поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию.  В этих поединках «Кальяри» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сардинцы» нынче находятся на спаде.  Команда не может победить уже 3 матча кряду.

Причем «Кальяри» традиционно неудачно противостоит «Ювентусу».  В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Сардинцы» мотивированы оторваться от опасной зоны.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Зебры» бьются за Скудетто.  Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Ювентус» на 4 очка отстает от лидера.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще.  «Зебры» не оставили шансов «Кремонезе» (5:0).

До того команда уверенно переиграла «Сассуоло» (3:0).  А вот чуть ранее она не смогла одолеть «Лечче» (1:1).

При этом «Ювентус» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы.  Команда отличилась 13 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Зебры» в последних поединках смотрелись выгодно.  Команда не пропускает 2 матча кряду.

При этом «Ювентус» в среднем пропускает реже гола за матч.  Да и вообще, команда постепенно набирает оптимальные кондиции.

«Зебры» в 3 последних очных поединках одолели «Кальяри».  Вот и в нынешней диспозиции команда твердо намерена взять три очка.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы.  «Зебры» постараются продлить свой двухматчевый победный сериал.

Статистика для ставок

  • «Сардинцы» не побеждают 3 матча кряду
  • «Зебры» победили в 2 своих последних поединках
  • «Ювентус» в 3 последних очных поединках одолел «Кальяри»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52.  Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.76.

Прогноз: «Ювентус» выглядит монолитнее оппонента, так что наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и «сардинцы» нынче не преуспевают в плане результатов.

Ставка: Победа «Ювентуса» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00