прогноз на матч Серии A, ставка за 2.05

17 января в 21-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Ювентус». Начало игры — в 22:45 мск.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Сардинцы» сражаются за выживание в элите. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Кальяри» на 5 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сардинцы» уступили «Дженоа» (0:3).

До того команда расписала мировую с «Кремонезе» (2:2). А вот поединок с «Миланом» завершился поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Кальяри» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сардинцы» нынче находятся на спаде. Команда не может победить уже 3 матча кряду.

Причем «Кальяри» традиционно неудачно противостоит «Ювентусу». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Сардинцы» мотивированы оторваться от опасной зоны.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Зебры» бьются за Скудетто. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Ювентус» на 4 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. «Зебры» не оставили шансов «Кремонезе» (5:0).

До того команда уверенно переиграла «Сассуоло» (3:0). А вот чуть ранее она не смогла одолеть «Лечче» (1:1).

При этом «Ювентус» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Зебры» в последних поединках смотрелись выгодно. Команда не пропускает 2 матча кряду.

При этом «Ювентус» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и вообще, команда постепенно набирает оптимальные кондиции.

«Зебры» в 3 последних очных поединках одолели «Кальяри». Вот и в нынешней диспозиции команда твердо намерена взять три очка.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Зебры» постараются продлить свой двухматчевый победный сериал.

Статистика для ставок

«Сардинцы» не побеждают 3 матча кряду

«Зебры» победили в 2 своих последних поединках

«Ювентус» в 3 последних очных поединках одолел «Кальяри»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.76.

Прогноз: «Ювентус» выглядит монолитнее оппонента, так что наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и «сардинцы» нынче не преуспевают в плане результатов.

2.05 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Кальяри» — «Ювентус» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Ювентуса» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.00 ТБ 2.5 Ставка на матч #2

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Кальяри» — «Ювентус» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00