прогноз на товарищеский матч, ставка за 3.50

15 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Ред Булл Зальцбург» и «Црвена Звезда». Начало игры — в 17:00 мск.

«Ред Булл Зальцбург»

Турнирное положение: «Быки» сражаются за чемпионство. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Ред Булл Зальцбург» на 3 очка опережает ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Быки» не смогли одолеть «Ракув» (1:1).

До того команда была буквально сметена «Баварией» (0:5). А вот поединок с «Вольфсбергером» завершился успехом (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Ред Булл Зальцбург» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Быки» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждала в 2 своих последних поединках.

Причем «Ред Булл Зальцбург» традиционно сложно противостоит «Црвена Звездау». В четырех очных поединках команда по разу победила и уступила.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Быки» намерены вернуться на победный путь.

«Црвена Звезда»

Турнирное положение: «Красно-белые» бьются за чемпионский титул. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Црвена Звезда» на один пункт отстает от «Партизана». При этом команда в среднем забивает фактически 3 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Црвена Звезда» одолела «Дебрецен» (3:1).

До того команда уверенно переиграла «Арау» (4:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение скромному «Мангейму» (2:0).

При этом «Црвена Звезда» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Красно-белые» в последних поединках смотрелись весьма выгодно. Команда победила 4 раза кряду.

При этом «Црвена Звезда» имеет вполне-себе надежные тылы. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.

В кадровом плане у команды относительный порядок. Вот только «быков» она не может одолеть без малого полвека.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Красно-белые» намерены преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Быки» не побеждают 2 матча кряду

«Красно-белые» в среднем забивают 3 гола за матч

«Црвена Звезда» победила в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ред Булл Зальцбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.64 и 2.25.

Прогноз: Сербы нынче прибавили в плане результатов, так что явно будут максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и «быкам» недостает пресловутой монолитности.

3.50 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.50 на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Црвена Звезда» принесёт чистый выигрыш 2500₽, общая выплата — 3500₽

Ставка: Победа «Црвены Звезды» за 3.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.54 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.54 на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Црвена Звезда» принесёт прибыль 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.54