прогноз на матч Серии А, ставка за 2.00

15 января в отложенной игре 16-го тура Серии А сыграют «Комо» и «Милан». Начало встречи — в 22:45 мск.

«Комо»

Турнирное положение: «Комо» после 19-ти поединков текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 34 очка и находится в верхней части таблицы.

Команда занимает шестую строчку в зоне еврокубков (топ-6) с отрывом в три балла от седьмой позиции, а также с отставанием в пять пунктов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 20-го тура национального первенства клуб на своем поле сыграл вничью с «Болоньей» (1:1).

Перед этим в 19-м туре национального первенства коллектив уже набрал максимум баллов, когда на этот раз в чужих стенах с результатом 3:0 разгромил «Пизу».

Не сыграют: травмированы — Аддаи, Диао, Гольданига и Мората, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на итальянское первенство, «Комо» выиграл три раза и ни разу не проиграл.

Такие выступления сулят хозяевам неплохие шансы по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, хотя добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

Нико Пас и Анастасиос Дувикас — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Серии А с шестью голами.

«Милан»

Турнирное положение: «Милан» после 19-ти поединков текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 40 очков в таблице и борется за чемпионский титул.

Команда занимает вторую строчку с отставанием в три балла от лидирующего «Интера», а также с отрывом лишь в один пункт от ближайшего преследователя — «Наполи».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле сыграл вничью с «Фиорентиной» (1:1).

Перед этим в 19-м туре итальянской Серии А коллектив также потерял очки, когда теперь в домашних стенах не сумел обыграть «Дженоа» (1:1), разойдясь мировой.

Не сыграют: травмирован — Хименес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Милан» выиграл только два раза при трех ничьих и одном поражении.

Это говорит о не лучших шансах гостей на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе на соперником.

Кристиан Пулишич — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с восемью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Комо» выиграл

в шести из семи последних матчей «Комо» забивала только одна команда

в трех последних матчах «Милан» не проиграл при тотал меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.20, выигрыш «Комо» — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.75.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивала только одна команда. При этом в их трех из четырех последних матчей по крайней мере один из соперников не забивал.

При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован первый сценарий.

2.00 Хотя бы одна команда не забьёт Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Комо» — «Милан» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в шести из семи последних матчей «Комо».

2.45 Только одна команда забьет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Комо» — «Милан» принесёт прибыль 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: только одна команда забьет за 2.45