В четверг, 15 января, «Комо» примет «Милан» в рамках 16-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

22:35 Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо, вмещающем 13 602 зрителя.

22:25 Главным судьей матча будет Марко Гуида из Торре-Аннунциаты.

Стартовые составы команд

«Комо»: Бутез, Кемпф, Войвода, Бремпт, Рамон, Морено, Перроне, Да Кунья, Пас, Батурина, Дувикас.

«Милан»: Меньян, Габбиа, Томори, Бартезаги, де Винтер, Модрич, Рабьо, Фофана, Салемакерс, Леау, Нкунку.

«Комо»

Комо« после 19-ти поединков текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 34 очка и находится в верхней части таблицы. Команда занимает шестую строчку в зоне еврокубков (топ-6) с отрывом в три балла от седьмой позиции, а также с отставанием в пять пунктов от зоны Лиги чемпионов (топ-4). В своем прошлом поединке в рамках 20-го тура национального первенства клуб на своем поле сыграл вничью с "Болоньей" (1:1). Перед этим в 19-м туре национального первенства коллектив уже набрал максимум баллов, когда на этот раз в чужих стенах с результатом 3:0 разгромил "Пизу".

В четырех последних матчах, которые пришлись на итальянское первенство, "Комо" выиграл три раза и ни разу не проиграл. Такие выступления сулят хозяевам неплохие шансы по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, хотя добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе. Нико Пас и Анастасиос Дувикас — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Серии А с шестью голами. Травмированы — Аддаи, Диао, Гольданига и Мората.

"Милан"

"Милан" после 19-ти поединков текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 40 очков в таблице и борется за чемпионский титул. Команда занимает вторую строчку с отставанием в три балла от лидирующего "Интера", а также с отрывом лишь в один пункт от ближайшего преследователя — "Наполи". В своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле сыграл вничью с "Фиорентиной" (1:1). Перед этим в 19-м туре итальянской Серии А коллектив также потерял очки, когда теперь в домашних стенах не сумел обыграть "Дженоа" (1:1), разойдясь мировой.

В шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, "Милан" выиграл только два раза при трех ничьих и одном поражении. Это говорит о не лучших шансах гостей на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе на соперником. Кристиан Пулишич — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с восемью голами. Травмирован — Хименес.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Серии А. Обе игры завершились с одинаковым счётом 2:1 в пользу "Милана".

За всю историю команды сыграли между собой 34 матча. В 20 играх победил "Милан", в 4 "Комо", оставшиеся 10 матей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00