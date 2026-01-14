прогноз на матч Кубка Испании, ставка за 2.01

15 января в 1/8 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Бургос» и «Валенсия». Начало игры — в 23:00 мск.

«Бургос»

Турнирное положение: «Бело-черные» ходят в середняках Сегунды. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Бургос» всего на 2 очка отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бело-черные» переиграли «Эйбар» (1:0).

До того команда была бита «Кордобой» (0:2). А вот поединок с «Сарагосой» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Бургос» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бело-черные» нынче нестабильны в плане результатов. Команда все никак не угодит в зону стыков.

Причем «Бургос» еще ни разу не пересекался с «Валенсией». Зато пропускает команда в среднем реже гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Бело-черные» намерены дать бой полпреду элиты.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Летучие мыши» бьются за выживание в Ла Лиге. Команда ныне пребывает на 18 строчке турнирной таблицы.

Причем «Валенсия» на один балл отстает от спасительной 17 позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Летучие мыши» не смогли одолеть «Эльче» (1:1).

До того команда была бита «Сельтой» (1:4). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Мальоркой» (1:1).

При этом «Валенсия» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Летучие мыши» в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не побеждает 3 матча кряду.

При этом «Валенсия» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Не особенно продуктивный сезон проводит Уго Дуро. Форвард пока забил лишь 6 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Летучие мыши» намерены прервать свой безвыигрышный сериал.

Статистика для ставок

«Летучие мыши» не побеждали в 3 своих последних поединках

«Бургос» в среднем пропускает реже гола за матч

«Валенсия» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 3.91.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.32 и 1.58.

Прогноз: «Валенсия» способна прибавить в плане реализации, да и оппонент не блещет стабильностью в плане результатов.

Номинальные гости мотивированы прервать свой безвыигрышный сериал, и уж точно активно понесутся в атаку.

Ставка: Победа «Валенсии» за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.32