прогноз на матч Кубка Бельгии, ставка за 2.22

15 января в 1/4 финала Кубка Бельгии по футболу сыграют «Андерлехт» и «Гент». Начало игры — в 22:30 мск.

«Андерлехт»

Турнирное положение: «Пурпурно-белые» сражаются за чемпионство. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Андерлехт» на 7 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пурпурно-белые» уступили «Санкт-Галлену» (1:2).

До того команда была бита «Шарлеруа» (1:2). А вот поединок с «Антверпеном» завершился паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Андерлехт» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Пурпурно-белые» нынче весьма нестабильны в плане результатов. Команда уступила дважды подряд.

Причем «Андерлехт» традиционно успешно противостоит «Генту». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пурпурно-белые» намерены прервать свою серию неудач.

«Гент»

Турнирное положение: «Буйволы» бьются за выход в еврокубки. Команда ныне пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Гент» на один пункт отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Буйволы» одолели «ЧФР Клуж» (2:0).

До того команда сумела обыграть «Вестерло» (2:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Брюгге» (1:2).

При этом «Гент» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Буйволы» в последних поединках смотрелись весьма выгодно. Команда имеет приличный подбор атакующих исполнителей.

При этом «Гент» имеет не столь надежные тылы. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Правда, «буйволы» в 3 последних очных встречах уступили «Андерлехту». Зато команда не пропускает уже 2 матча кряду.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Буйволы» намерены преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Андерлехт» одолел «Гент» в 3 последних очных встречах

«Пурпурно-белые» уступили в 2 своих последних матчах

«Гент» победил в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Андерлехт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.64 и 2.15.

Прогноз: «Андерлехт» традиционно успешно противостоит «генту», так что явно будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же мотивированы как можно скорее вернуться на победный путь.

2.22 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч «Андерлехт» — «Гент» принесёт прибыль 1220₽, общая выплата — 2220₽

Ставка: Победа «Андерлехта» в 1 тайме за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.60 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Андерлехт» — «Гент» позволит вывести на карту выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.60