прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.28

14 января в 17-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Фрайбург». Начало игры — в 22:30 мск.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «Быки» бьются за Серебряную салатницу. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «РБ Лейпциг» на 4 очка отстает от второй позиции. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Быки» уступили «Байеру» (1:3).

До того команда потерпела поражение от «Униона» (1:3). А вот поединок с «Айнтрахтом» принес уверенный успех (6:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «РБ Лейпциг» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Быки» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда проиграла дважды кряду.

Причем «РБ Лейпциг» традиционно удачно противостоит «Фрайбургу». В пяти последних очных поединках команда добыла 4 победы при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Быки» намерены подтянуться к лидерам.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» бьются за выход в еврокубки. Команда ныне пребывает на 8 строчке турнирной таблицы.

Причем «Фрайбург» всего на 4 очка отстает от первой шестерки. При этом команда в среднем забивает фактически 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Фрайбург» одолел «Гамбург» (2:1).

До того команда перестреляла «Вольфсбург» (4:3). А вот чуть ранее она не уступила дортмундской «Боруссии» (1:1).

При этом «Фрайбург» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бразильцы из Брайсгау» в последних поединках выглядели выгодно. Команда победила 2 раза подряд.

При этом «Фрайбург» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает фактически 2 гола за матч.

Команда все никак не поднимется в первую шестерку. Да и «быков» она не может одолеть уже долгих шесть лет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Бразильцы из Брайсгау» намерены максимально преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Быки» уступили 2 раза подряд

«РБ Лейпциг» в среднем забивает 2 гола за матч

«Фрайбург» победил в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: «РБ Лейпциг» способен прибавить, да и тылы соперника надежностью не отличаются.

Номинальные хозяева мотивированы подтянуться к лидерам, и явно сразу активно полетят в атаку.

2.28 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч «РБ Лейпциг» — «Фрайбург» принесёт прибыль 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: Победа «РБ Лейпцига» в 1 тайме за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.25 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «РБ Лейпциг» — «Фрайбург» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Обе не забьют за 2.25