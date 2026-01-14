прогноз на матч Кубка английской Лиги, ставка за 1.76

14 января в первом матче полуфинала Кубка английской Лиги по футболу сыграют «Челси» и «Арсенал». Начало встречи — 23:00 мск.

«Челси»

Турнирное положение: «Ньюкасл», как и соперник, прошел три стадии в Кубке английской Лиги, в которых обыграл «Линкольн» (2:1), «Вулверхэмптон» (4:3) и «Кардифф» (3:1).

Команда после 21-го тура АПЛ занимает восьмую строчку с отставанием в два балла от зоны еврокубков (топ-5) и в четыре очка от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 1/32 финала Кубка Англии «синие» в гостях разгромили «Чарльтон» со счетом 5:1.

До того команда проиграла «Фулхэму» (1:2) и сыграла вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в АПЛ.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: команда прервала серию из пяти встреч без побед в первом матче под руководством Лиама Росеньора.

Пока рано говорить о выходе команды из кризиса, но «синие» практически наверняка дадут бой «канонирам».

«Арсенал»

Турнирное положение: «Арсенал» также прошел три стадии в Кубке английской Лиги, в которых разобрался с «Порт Вэйл» (2:0), «Брайтон» (2:0) и «Кристал Пэласом» (2:1).

Команда после 21-го тура АПЛ занимает первую строчку, набрав 49 очков, оторвавшись от идущего на втором месте «Ман Сити» на шесть баллов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 1/32 финала Кубка Англии «канониры» в гостях разгромили «Портсмут» со счетом 4:1.

До того команда разошлась миром с «Ливерпулем» (0:0) и обыграла «Борнмут» (3:2) в АПЛ.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: команда в текущем сезоне уверенно идет по чемпионату, но также не забывает о кубковых соревнованиях и в одном из них уже находится в паре шагов от решающей стадии.

«Арсенал» выглядит крайне убедительно и подопечные Микеля Артеты вряд ли хотят прерывать свою серию без поражений.

Статистика для ставок

«Арсенал» не проигрывал в девяти последних встречах

«Челси» пропускает в семи матчах подряд

«Челси» не может обыграть «Арсенал» с 2021-го года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.45, победа «Челси» — в 3.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.86 и 1.88.

Прогноз: команды умеют и любят забивать, поэтому стоит ждать голы в ворота как «Челси», так и «Арсенала».

Ставка: Обе забьют за 1.76.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей.

Ставка: Тотал больше 3,5 за 3.05

