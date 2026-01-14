14 января в 1/8 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Райо Вальекано». Начало встречи — 23:00 мск.

«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» уже прошел три стадии Кубка Испании, в которых обыграл «Португалете» (3:0), «Депортиво Гечо» (7:0) и «Севилью» (1:0).

Команда по итогам 19-ти туров Ла Лиги занимает 16-ю строчку с отрывом в два очка от зоны вылета (18-20-я позиции) и с отставанием в 10 баллов от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 19-го тура национального чемпионата баскский клуб на чужой арене потерпел поражение от «Вильярреала» (1:3).

Перед этим в поединке предыдущего тура испанского первенства коллектив уже набрал один пункт, когда теперь в домашних стенах сыграл вничью с «Овьедо» (1:1).

Не сыграют: травмирован — Бойе, по решению тренера — Мараш, дисквалифицирован — Гарсес.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Алавес» проиграл три раза при одной победе и одной ничьей.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев выйти в 1/8 финала, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

Карлос Висенте — лучший бомбардир команды в Кубке Испании текущего сезона с четырьмя голами.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Райо Вальекано», как и его соперник, прошел три стадии Кубка Испании, в которых разобрался с «Юнкосом» (6:1), «Авилой» (2:1) и «Гранадой» (3:1).

Команда после 19-ти туров Ла Лиги идёт 10-й с отставанием в семь очков от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в три балла от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 19-го тура чемпионата Испании мадридский клуб на своем поле одержал победу над «Мальоркой» (2:1).

Перед этим в поединке 1/16 финала коллектив также оказался на высоте, когда теперь уже в чужих стенах с результатом 3:1 обыграл «Гранаду» (3:1).

Не сыграют: травмированы — Унаи Лопес, Луиз Фелипе, Мендес и Мумин, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Райо Вальекано» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Это говорит о неплохих шансах гостей на итоговую победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть примерно тот же класс соперника.

Франсиско Перес — лучший бомбардир команды в Кубке Испании текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в шести из 10-ти последних матчей «Алавес» проиграл

в трех последних матчах «Райо Вальекано» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Райо Вальекано» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 2.90, победа «Райо Вальекано» — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.60 и 1.45.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех из шести последних выездных поединков.

Между тем, в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Райо Вальекано».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.60