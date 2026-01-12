прогноз на матч Кубка Испании, ставка за 2.50

13 января в 1/8 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Осасуна». Начало игры — в 23:00 мск.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Доностьяррас» ходят в середняках лиги. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Реал Сосьедад» набрал всего 21 балл. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Доностьяррас» одолели «Хетафе» (2:1).

До того команда сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1). Плюс поединок с «Леванте» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Реал Сосьедад» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Доностьяррас» в плане результатов нынче выглядят довольно симпатично. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

Причем «Реал Сосьедад» традиционно удачно противостоит «Сельте». В пяти последних очных поединках команда добыла 4 победы при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Доностьяррас» намерены пробиться в четвертьфинал Кубка.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Красные» бьются за выживание в элите. Команда ныне пребывает на 14 строчке турнирной таблицы.

Причем «Осасуна» на 2 очка опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красные» были биты «Жироной» (0:1).

До того команда не уступила «Атлетику» (1:1). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Алавесом» (3:0).

При этом «Осасуна» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Красные» в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не побеждает 2 матча кряду.

При этом «Осасуна» не особенно преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Вполне продуктивный сезон проводит Анте Будимир. Форвард уже успел настрелять 6 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Красные» намерены дать бой крепким баскам.

Статистика для ставок

«Красные» не уступили в 2 своих последних поединках

«Осасуна» в среднем забивает реже гола за матч

«Реал Сосьедад» не проигрывает 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.

Прогноз: «Доностьяррас» способны поднатореть в плане реализации, да и оппонент нынче выглядит бледновато.

Номинальные хозяева нынче несколько прибавили, и уж точно сразу активно понесутся в атаку.

2.50 П1 в 1 тайме

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Реал Сосьедад» — «Осасуна» принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Победа «Реал Сосьедада» в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.20 ТБ 2.5

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Реал Сосьедад» — «Осасуна» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20