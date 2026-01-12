ставка за 2.15 на матч 12 января

12 января в матче 1/32 финала Кубка Англии сыграют «Ливерпуль» и «Барнсли». Начало встречи — в 22:45 мск.

«Ливерпуль»

Перед матчем: «Мерсисайдцы» начинают свой путь в Кубке Англии со стадии 1/32 финала. «Ливерпуль» стартует на турнире с матча против «Барнсли», где команда будет пытаться доминировать.

В английской Премьер-лиге «Ливерпуль» занимает 4-е место в таблице с 35-ю очками в активе после 21-го тура. «Мерсисайдцы» отстают от лидерства в чемпионате на 14 пунктов.

Последние матчи: В прошлом поединке АПЛ команда сыграла вничью с «Арсеналом» (0:0). До этого «Ливерпуль» также сыграл вничью с «Фулхэмом» (2:2).

Команда не проигрывает во всех турнирах на протяжении 10-и последних матчей. За этот отрезок «Ливерпуль» сумел победить и сыграть вничью по 5 раз.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграет: Мохамед Салах (в сборной).

Состояние команды: Кажется, что «Ливерпуль» выбрался из ямы и показывает уверенную игру. При этом, подопечным Арне Слота необходимо чаще побеждать, слишком много ничейных результатов.

На фоне того, что у Мохамеда Салаха не идет игра в «Ливерпуле», главным атакующим игроком стал Юго Экитике, который является лучшим бомбардиром своей команды в АПЛ.

«Барнсли»

Перед матчем: Команда начала свой путь в Кубке Англии еще со стадии 1/128 финала. «Барнсли» удалось обыграть «Йорк Сити» со счетом 3:2, забив победный гол на 90+1-й минуте.

Уже в 1/64 финала Кубка Англии команда одолела «Петерборо Юнайтед» (1:0), отметившись победным голом на 73-й минуте. Уже в 1/32 финала «Барнсли» попался «Ливерпуль».

Последние матчи: В прошлом поединке 3-го по силе дивизиона Англии команда сыграла вничью с «Уиганом» (1:1), а до этого «Барнсли» уступил «Линкольну» со счетом 0:2.

Команда не может победить на протяжении 4-х последних матчей. За этот период «Барнсли» трижды проиграл и однажды сыграл вничью, забив 3 гола при 9-и пропущенных.

Состояние команды: «Барнсли» проводит не самый удачный сезон даже в 3-м дивизионе Англии, занимая лишь 17-е место в таблице, опережая зону вылета на 2 балла.

За всю историю противостояний «Барнсли» дважды обыгрывал «Ливерпуль» и однажды проиграл. Сейчас команде будет очень тяжело обыграть «мерсисайдцев» из-за колоссальной разнице в классе.

Статистика для ставок

«Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 10-и последних матчей во всех турнирах

«Барнсли» не может победить на протяжении 4-х последних матчей

В 3-х очных встречах «Барнсли» дважды обыгрывал «Ливерпуль»

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.16. Ничья оценена в 8.00, а победа «Барнсли» — в 14.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.30 и 3.40 соответственно.

Прогноз: «Ливерпуль» будет доминировать и уверенно победит.

2.15 Победа «Ливерпуля» с форой (-2.5). Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Ливерпуль» — «Барнсли» принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа «Ливерпуля» с форой (-2.5) за 2.15.

Прогноз: В 1-м тайме команды будут результативны.

1.79 Тотал 1.5 больше в 1-м тайме. Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.79 на матч «Ливерпуль» — «Барнсли» принесёт прибыль 790₽, общая выплата — 1790₽

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 1.79.