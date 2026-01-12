12 января в матче 1/32 финала Кубка Англии сыграют «Ливерпуль» и «Барнсли». Начало встречи — в 22:45 мск.
«Ливерпуль»
Перед матчем: «Мерсисайдцы» начинают свой путь в Кубке Англии со стадии 1/32 финала. «Ливерпуль» стартует на турнире с матча против «Барнсли», где команда будет пытаться доминировать.
В английской Премьер-лиге «Ливерпуль» занимает 4-е место в таблице с 35-ю очками в активе после 21-го тура. «Мерсисайдцы» отстают от лидерства в чемпионате на 14 пунктов.
Последние матчи: В прошлом поединке АПЛ команда сыграла вничью с «Арсеналом» (0:0). До этого «Ливерпуль» также сыграл вничью с «Фулхэмом» (2:2).
Команда не проигрывает во всех турнирах на протяжении 10-и последних матчей. За этот отрезок «Ливерпуль» сумел победить и сыграть вничью по 5 раз.
Не сыграет: Мохамед Салах (в сборной).
Состояние команды: Кажется, что «Ливерпуль» выбрался из ямы и показывает уверенную игру. При этом, подопечным Арне Слота необходимо чаще побеждать, слишком много ничейных результатов.
На фоне того, что у Мохамеда Салаха не идет игра в «Ливерпуле», главным атакующим игроком стал Юго Экитике, который является лучшим бомбардиром своей команды в АПЛ.
«Барнсли»
Перед матчем: Команда начала свой путь в Кубке Англии еще со стадии 1/128 финала. «Барнсли» удалось обыграть «Йорк Сити» со счетом 3:2, забив победный гол на 90+1-й минуте.
Уже в 1/64 финала Кубка Англии команда одолела «Петерборо Юнайтед» (1:0), отметившись победным голом на 73-й минуте. Уже в 1/32 финала «Барнсли» попался «Ливерпуль».
Последние матчи: В прошлом поединке 3-го по силе дивизиона Англии команда сыграла вничью с «Уиганом» (1:1), а до этого «Барнсли» уступил «Линкольну» со счетом 0:2.
Команда не может победить на протяжении 4-х последних матчей. За этот период «Барнсли» трижды проиграл и однажды сыграл вничью, забив 3 гола при 9-и пропущенных.
Состояние команды: «Барнсли» проводит не самый удачный сезон даже в 3-м дивизионе Англии, занимая лишь 17-е место в таблице, опережая зону вылета на 2 балла.
За всю историю противостояний «Барнсли» дважды обыгрывал «Ливерпуль» и однажды проиграл. Сейчас команде будет очень тяжело обыграть «мерсисайдцев» из-за колоссальной разнице в классе.
Статистика для ставок
- «Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 10-и последних матчей во всех турнирах
- «Барнсли» не может победить на протяжении 4-х последних матчей
- В 3-х очных встречах «Барнсли» дважды обыгрывал «Ливерпуль»
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.16. Ничья оценена в 8.00, а победа «Барнсли» — в 14.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.30 и 3.40 соответственно.
Прогноз: «Ливерпуль» будет доминировать и уверенно победит.
Ставка: Победа «Ливерпуля» с форой (-2.5) за 2.15.
Прогноз: В 1-м тайме команды будут результативны.
Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 1.79.