Справится ли «Ливерпуль» с представителем третьего дивизиона?

В понедельник, 12 января, «Ливерпуль» примет «Барнсли» в рамках 3-го раунда Кубка Англии. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

31' Удар Кьезы из-за пределов штрафной «Барнсли» заблокировал в падении нападающий гостей Йоганатан.

30' Удар Кейллора-Данна в быстрой атаке «Барнсли» с линии штрафной «Ливерпуля» пришелся по центру ворот, уверенно зафиксировал мяч Георгий Мамардашвили.

26' Удары Гакпо и Джонса из пределов штрафной «Барнсли» заблокированы защитниками гостей.

24' Угловой у ворот «Ливерпуля», с подбора пробил Джонатан Блэнд из-за пределов штрафной, в прыжке отразил мяч вратарь Мамардашвили.

22' Продолжает «Ливерпуль» атаковать, футболисты «Барнсли» сконцентрированы на обороне.

20' Прострел Фримпонга в штрафную «Барнсли», защитник гостей Огбета прервал передачу на угловой хозяев.

Статистика матча 2 Удары в створ 0 0 Удары мимо 2 80 Владение мячом 20 4 Угловые удары 0 0 Фолы 2

18' Контролирует «Ливерпуль» мяч и ход встречи.

15' Удар Собослаи из-за пределов штрафной «Барнсли», самоотверженно голову подставил под полет мяча защитник гостей Джек Шеферд, угловой подаст «Ливерпуль».

14' Нгумоа ворвался в штрафную «Барнсли», но его передача оказалась неточной.

13' Удар Дэвиса Кейллора-Данна из-за пределов штрафной «Ливерпуля», мяч сильно мимо створа ворот пролетел.

11' «Ливерпуль» с мячом, хозяева разыгрывают мяч в середине поля.

Голевой удар Доминика Собослаи globallookpress.com

09' Гооол! 1:0. Доминик Собослаи ударом из-за пределов штрафной «Барнсли» поразил девятку ворот Купера, прыжок вратаря лишь добавил красоты взятию ворот.

08' Позиционная атака «Ливерпуля», заработали хозяева угловой.

06' Огбета простреливал в штрафную «Ливерпуля» с левого фланга атаки «Барнсли», мяч срезавшись с ноги чуть было за шиворот вратарю хозяев не залетел.

04' Удар Собослаи из-за пределов штрафной «Барнсли», мяч зацепив одного из защитников гостей взмыл в воздух и приземлился в руки вратарю Куперу.

04' Футболисты «Ливерпуля» с мячом, планомерно хозяева подбираются к штрафной площади «Барнсли».

03' Быстрая атака «Барнсли», подача Йоганатана в штрафную «Ливерпуля», но партнеров не оказалось на траектории полета мяча.

01' Подача в штрафную «Ливерпуля», головой пробил Кейллор-Данн, мяч угодив в штангу выскочил в поле.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Барнсли».

До матча

22:42 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:35 Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, вмещающем 61 276 зрителей.

22:25 Главным судьей матча будет Фараи Халлам.

Стартовые составы команд

«Ливерпуль»: Мамардашвили, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фримпонг, Собослаи, Мак Аллистер, Джонс, Гакпо, Кьеза, Нгумоа.

«Барнсли»: Купер, Шеферд, де Жевинье, Огбета, Уотсон, Блэнд, О'Киффи, Филлипс, Клиари, Кейллор-Данн, Йоганатан.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» на правах клуба АПЛ начинает свой поход в Кубке Англии со стадии 1/32 финала турнира. Свой предыдущий поединок команда провела неплохо, сыграв вничью с «Арсеналом» со счетом 0:0 в АПЛ. До того команда разошлась миром с «Фулхэмом» (2:2) и с «Лидсом» (0:0) в АПЛ.

«Ливерпуль» в текущем сезоне пережил непростой период осенью, но ныне команда Арне Слота вновь исправно набирает очки в АПЛ. Вряд ли «красные» способны защитить чемпионский титул в чемпионате, но вот за национальный кубок команда способна побороться.

«Барнсли»

«Барнсли» начал свой путь в Кубке Англии с первого раунда турнира, обыграв по пути к 1/32 финала «Йорк Сити» и «Питерборо Юнайтед». Предыдущий поединок команда провела удачно, разойдясь миром с «Уиганом» (1:1) в Первой лиге. До того команда проиграла «Линкольну» (0:2) и «Мансфилд Таун» (2:3) в Первой лиге.

«Барнсли» в текущем сезоне бьется за выживание в Первой лиге и у команды отнюдь не лучший отрезок — одна победа в последних шести матчах. Зато команда прошла первые две стадии основной сетки Кубка Англии, где, как мы знаем, возможно практически все.

Личные встречи

Последняя игра между командами состоялась в пятом раунде Кубка Английской Лиги в 2008 году, тогда на «Энфилде» победил «Барнсли» со счетом 1:2.

За всю историю команды сыграли между собой 21 матч. В 12 играх победил «Ливерпуль», в 5 «Барнсли», оставшиеся 4 матча завершились вничью.

