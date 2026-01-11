прогноз на матч Серии A, ставка за 2.08

12 января в 20-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Кальяри». Начало игры — в 20:30 мск.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Грифоны» сражаются за выживание в элите. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Дженоа» на 3 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Грифоны» не уступили «Милану» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Пизой» (1:1). А вот поединок с «Ромой» завершился болезненным поражением (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Дженоа» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Грифоны» нынче находятся на спаде. Команда не может победить уже 5 матчей кряду.

Причем «Дженоа» традиционно сложно противостоит «Кальяри». В пяти последних очных поединках команда по разу победила и уступила.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Грифоны» мотивированы оторваться от опасной зоны.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Сардинцы» бьются за место под элитарным солнцем. Команда ныне оккупировала 14 строчку турнирной таблицы.

Причем «Кальяри» на 6 очков оторвалась от зоны вылета. При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сардинцы» не смогли переиграть «Кремонезе» (2:2).

До того команда уступила «Милану» (0:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть ершистый «Торино» (2:1).

При этом «Кальяри» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Майкл Фолоруншо — травмирован.

Состояние команды: «Сардинцы» в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не побеждает два матча кряду.

При этом «Кальяри» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и вообще, команда все никак не наберет оптимальные кондиции.

«Сардинцы» уже более двух лет не обыгрывают «Кальяри». А вот в нынешней диспозиции команда намерена взять очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Сардинцы» постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают гол за матч

И те, и другие не побеждали в 5 своих последних поединках

«Кальяри» уже больше 2 лет не побеждает «Дженоа»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дженоа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 4.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

Прогноз: «Дженоа» нынче выглядит монолитнее оппонента, так что наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и «сардинцы» нынче выглядят бледновато.

2.08 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Дженоа» — «Кальяри» позволит вывести на карту выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Победа «Дженоа» за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.50 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Дженоа» — «Кальяри» позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50