12 января в 20-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Кальяри». Начало игры — в 20:30 мск.
«Дженоа»
Турнирное положение: «Грифоны» сражаются за выживание в элите. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Дженоа» на 3 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Грифоны» не уступили «Милану» (1:1).
До того команда подписала мировую с «Пизой» (1:1). А вот поединок с «Ромой» завершился болезненным поражением (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Дженоа» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Грифоны» нынче находятся на спаде. Команда не может победить уже 5 матчей кряду.
Причем «Дженоа» традиционно сложно противостоит «Кальяри». В пяти последних очных поединках команда по разу победила и уступила.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Грифоны» мотивированы оторваться от опасной зоны.
«Кальяри»
Турнирное положение: «Сардинцы» бьются за место под элитарным солнцем. Команда ныне оккупировала 14 строчку турнирной таблицы.
Причем «Кальяри» на 6 очков оторвалась от зоны вылета. При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сардинцы» не смогли переиграть «Кремонезе» (2:2).
До того команда уступила «Милану» (0:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть ершистый «Торино» (2:1).
При этом «Кальяри» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Майкл Фолоруншо — травмирован.
Состояние команды: «Сардинцы» в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не побеждает два матча кряду.
При этом «Кальяри» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и вообще, команда все никак не наберет оптимальные кондиции.
«Сардинцы» уже более двух лет не обыгрывают «Кальяри». А вот в нынешней диспозиции команда намерена взять очки.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Сардинцы» постараются найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают гол за матч
- И те, и другие не побеждали в 5 своих последних поединках
- «Кальяри» уже больше 2 лет не побеждает «Дженоа»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Дженоа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 4.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.
Прогноз: «Дженоа» нынче выглядит монолитнее оппонента, так что наверняка будет активно атаковать.
Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и «сардинцы» нынче выглядят бледновато.
Ставка: Победа «Дженоа» за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.50