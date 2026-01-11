прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии, ставка за 2.71

12 января в 15-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Начало игры — в 20:30 мск.

«Аль-Хиляль»

Турнирное положение: «Аль-Хиляль» проводит весьма продуктивный сезон. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Аль-Хиляль» на 4 очка опережает «Аль-Наср». А вот забивает команда в среднем реже 3 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Аль-Хиляль» одолел «Аль-Хазем» (3:0).

До того команда сумела обыграть «Дамак» (2:0). Да и поединок с «Аль-Хулудом» завершился успехом (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Аль-Хиляль» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Хиляль» нынче сносит всех и вся на своем пути. Команда не теряет очки уже почти 4 месяца.

Причем «Аль-Хиляль» традиционно сложно противостоит «Аль-Насру». В пяти последних очных поединках команда по разу победила и уступила.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда намерена закрепиться на вершине таблицы.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» проводит не столь продуктивный сезон. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Наср» на 4 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 3 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аль-Наср» уступил «Аль-Кадисии» (1:2).

До того команда была бита «Аль-Ахли» (2:3). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Аль-Иттифаком» (2:2).

При этом «Аль-Наср» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Наср» в последних поединках смотрелся бледновато. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

При этом «Аль-Наср» в среднем пропускает гол за матч. Да и в кадровом плане команда выглядит выгодно.

Неутомимый Криштиану Роналду настрелял уже 14 мячей в чемпионате. Португалец намерен достичь отметки в 1000 голов за карьеру.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Аль-Наср» постарается плотнее подтянуться к лидеру.

Статистика для ставок

«Аль-Наср» не побеждает 3 матча кряду

«Аль-Наср» забивает в среднем 3 мяча за матч

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 2.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.36 и 2.90.

Прогноз: «Аль-Наср» бьется за чемпионство, так что наверняка оперативно понесется к воротам соперника.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Ставка: Победа «Аль-Насра» за 2.71.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 3.00