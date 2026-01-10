прогноз на матч Кубка Англии, ставка за 1.88

11 января в 1/32 Кубка Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон». Начало игры — в 19:30 мск.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» на правах клуба АПЛ начинает свой поход в Кубке Англии со стадии 1/32 финала турнира.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, сыграв вничью с «Бернли» со счетом 2:2 в АПЛ.

До того команда разошлась миром с «Лидсом» (1:1) и с «Вулверхэмптоном» (2:2) в АПЛ.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» вновь вступает в новую эру — команда осталась без главного тренера после увольнения Рубена Аморима.

Команда идет в одной победе от зоны Лиги чемпионов, но теряет очень много очков.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Брайтон» также на правах клуба высшего дивизиона стартует с текущей стадии в Кубке Англии.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, разойдясь миром с «Манчестер Сити» (1:1) в АПЛ.

До того команда обыграла «Бернли» (2:0) и сыграла вничью с «Вест Хэмом» (2:2) в АПЛ.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Брайтон» до победы над «Бернли» не мог выиграть на протяжении целого месяца, чередуя ничьи с поражениями.

Но текущий год «чайки» начали достойно, чего стоит гостевая ничья в матче против «Ман Сити».

Статистика для ставок

«Манчестер Юнайтед» играет вничью в трех последних поединках

«Брайтон» пропускал в последних четырех матчах

Последний матч между командами завершился победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.54 и 2.34.

Прогноз: Несмотря на свои проблемы, «Манчестер Юнайтед» выглядит явным фаворитом встречи и попробует порадовать своих поклонников победой.

1.88 Победа «Манчестер Юнайтед» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» позволит вывести на карту выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не стоит ожидать результативной встречи.

2.34 Тотал меньше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.34 на матч «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» позволит вывести на карту выигрыш 1340₽, общая выплата — 2340₽

Ставка: Тотал меньше 2.5 за 2.34