11 января в 1/32 Кубка Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон». Начало игры — в 19:30 мск.
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» на правах клуба АПЛ начинает свой поход в Кубке Англии со стадии 1/32 финала турнира.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, сыграв вничью с «Бернли» со счетом 2:2 в АПЛ.
До того команда разошлась миром с «Лидсом» (1:1) и с «Вулверхэмптоном» (2:2) в АПЛ.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» вновь вступает в новую эру — команда осталась без главного тренера после увольнения Рубена Аморима.
Команда идет в одной победе от зоны Лиги чемпионов, но теряет очень много очков.
«Брайтон»
Турнирное положение: «Брайтон» также на правах клуба высшего дивизиона стартует с текущей стадии в Кубке Англии.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, разойдясь миром с «Манчестер Сити» (1:1) в АПЛ.
До того команда обыграла «Бернли» (2:0) и сыграла вничью с «Вест Хэмом» (2:2) в АПЛ.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Брайтон» до победы над «Бернли» не мог выиграть на протяжении целого месяца, чередуя ничьи с поражениями.
Но текущий год «чайки» начали достойно, чего стоит гостевая ничья в матче против «Ман Сити».
Статистика для ставок
- «Манчестер Юнайтед» играет вничью в трех последних поединках
- «Брайтон» пропускал в последних четырех матчах
- Последний матч между командами завершился победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.54 и 2.34.
Прогноз: Несмотря на свои проблемы, «Манчестер Юнайтед» выглядит явным фаворитом встречи и попробует порадовать своих поклонников победой.
Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» за 1.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не стоит ожидать результативной встречи.
Ставка: Тотал меньше 2.5 за 2.34