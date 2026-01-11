Сумеет ли «Манчестер» одолеть «Брайтон» во втором матче Флетчера?

В воскресенье, 11 января, «Манчестер Юнайтед» примет «Брайтон» в рамках 3-го раунда Кубка Англии. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» globallookpress.com

74' Удар Доргу через себя из пределов штрафной «Брайтона», грамотно выбравший позицию вратарь Стил уверенно мяч зафиксировал.

73' Ферди Кадыоглу пробил с дальней дистанции в сторону ворот «Манчестера», мяч выше ворот пролетел.

71' Придавили хозяева гостей из Брайтона к штрафной площади, умело обороняются подопечные Хюрцелера.

69' Удар головой Беньямина Шешко из пределов штрафной «Брайтона», мяч мимо створа ворот проскакал.

67' Падение Лени Йоро в штрафной «Брайтона» после контакта с Грудой, но главный судья матча Саймон Хупер пенальти не ставит.

66' Быстрая атака «Манчестера», но нападающий хозяев Шешко в положение «вне игры» угодил.

Статистика матча 5 Удары в створ 4 6 Удары мимо 4 60 Владение мячом 40 5 Угловые удары 1 4 Офсайды 3 7 Фолы 12

64' Гооол! 0:2. Дэнни Уэлбек нанес сумасшедший по силе и точности удар в девятку ворот «Манчестера» с линии штрафной площади, без шансов для вратаря Ламменса.

64' Кунья ворвался с мячом в штрафную «Брайтона», в последний момент остановили защитники гостей его, не позволив нанести удар

62' Замены в составе «Манчестера»: Майну и Маунт ушли, вышли Зиркзее и Лэйси.

60' Желтая карточка показана Кобби Майну, за срыв атаки «Брайтона», досталось Уэлбеку.

58' Удар Груды из пределов штрафной «Манчестера», мяч мимо ворот пролетел.

58' Брак в передачах не позволяет «Манчестеру» приступить к атаке, «Брайтон» контролирует мяч на половине поля хозяев.

56' Розыгрыш мяча на подступах к штрафной «Манчестера» закончился «офсайдом» Йоэля Велтмана.

54' Велтман пробил с отскока мяча от газона из пределов штрафной «Манчестера», мяч сильно выше ворот пролетел.

52' Удар Маунта из пределов штрафной «Брайтона» пяткой после подачи со штрафного Фернандеша, мяч над перекладиной полетел.

51' Удар Кадыоглу из-за пределов штрафной «Манчестера» пришелся в одного из защитников хозяев.

50' Прострел Дало в штрафную «Брайтона» прерван одним из защитников гостей.

48' Активно начинает вторую половину матча «Манчестер», прострел Куньи прервал на угловой защитник гостей Коппола.

47' Подача Фернандеша со штрафного «Манчестера», мяч точно в руки вратарю гостей Стилу прилетел.

46' Второй тайм начался! Без замен в перерыве.

45+1' Перерыв. В обоюдоострой игре, удалось «Брайтону» реализовать один из своих шансов в атаке.

45+1' Матеус Кунья освободившись от опеки Велтмана, пробил с правой ноги с линии штрафной «Брайтона», мяч рядом со штангой пролетел.

45' Добавленное время 1 минута.

45' Диогу Дало оказался с мячом в штрафной «Брайтона», но замешкался и не сумел пас исполнить.

43' Позиционная атака «Манчестера», игроки «Брайтона» на обороне сконцентрированы.

41' Удар Фернандеша со штрафного «Манчестера» низом, мяч рядом со штангой пролетел, контролировал ситуацию вратарь «Брайтона» Стил.

40' Шешко заработал фол на себе, готовится штрафной в исполнении «Манчестера».

39' Удар Уэлбека с острого угла из пределов штрафной «Манчестера», мяч мимо ворот пролетел.

37' Подобрались с мячом к штрафной «Брайтона» игроки «Манчестера», но довести дело до угрозы не получилось.

35' Подача на дальнюю штангу ворот «Манчестера» с правого фланга атаки «Брайтона», защитник хозяев Дало головой переправил мяч по направлению из собственной штрафной.

33' Стил грамотно сократив дистанцию с нападающим «Манчестера» Шешко, не позволил последнему совершить прострел вдоль ворот гостей.

33' Включившись в прессинг игроки «Брайтона» затрудняют развитие атаки «Манчестера».

31' Паскаль Грос совершил подачу в штрафную «Манчестера», но защитник хозяев Лисандро Мартинес выбил мяч подальше.

30' Чуть снизился темп игры.

27' Удар Мартинеса из пределов штрафной «Брайтона» пришелся в голову одному из защитников гостей не долетев до цели.

26' Не спешат вводить мяч в игру игроки «Брайтона» после остановок, сбивая темп атак «Манчестера».

24' Подача с углового «Манчестера», спокойно руками мяч поймал вратарь «Брайтона» Стил.

22' Удар Велтмана из-за пределов штрафной «Манчестера», мяч мимо ворот пролетел.

21' Майну сделал подачу в штрафную «Брайтона», Кунья в попытке дотянуться до мяча совершил не акцентированный удар в сторону ворот гостей.

20' «Манчестер» разыгрывает мяч в центре поля в поисках обострения ситуации.

17' Удар Куньи из-за пределов штрафной «Брайтона», мяч выше ворот пролетел.

16' Шешко оказался на ударной позиции на линии штрафной «Брайтона» и пытался перекинуть мяч за шиворот вратарю гостей, но угодил прямо в руки Джейсону Стилу.

16' Позиционная атака «Манчестера», пока мяч в середине поля разыгрывается.

14' Вратарь «Манчестера» Ламменс ошибся при передачи в своей штрафной площади, бил из убойной позиции Рюттер, сумел отразить мяч в падении вратарь хозяев.

Голевой удар Браяна Груды globallookpress.com

12' Гооол! 0:1. Подача с левого фланга атаки «Брайтона» к воротам «Манчестера», головой пробил Рюттер, защитник хозяев Мартинес вынес мяч с ленточки ворот, но на добивании не промахнулся Браян Груда.

11' Игроки «Брайтона» с мячом, но в обороне внимательно им противостоят хозяева поля.

09' Позиционная атака «Брайтона», отодвигают игру от своих ворот гости тем самым.

07' После подачи углового «Манчестера», Йоро угрожал воротам «Брайтона», но мяч рядом со штангой ворот гостей проскакал.

07' Удар Фернандеша из-за пределов штрафной «Брайтона», в прыжке вытянувшись в струнку отразил мяч вратарь гостей Стил.

05' Инициатива у «Манчестера», вынуждены футболисты «Брайтона» обороняться.

03' Удар Угарте из-за пределов штрафной «Брайтона», мяч выше ворот пролетел.

Спасение Джейсона Стила после удара Дало globallookpress.com

02' Диогу Дало оказался с глазу на глаз с вратарем «Брайтона», но Джейсон Стил спас гостей, грамотно сократив дистанцию с бьющим.

02' С мячом игроки «Манчестера», планомерно хозяева конструируют позиционную атаку.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Брайтона».

До игры

19:28 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, вмещающем 76 212 зрителей.

19:10 Главным судьей матча будет Саймон Хупер.

Стартовые составы команд

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Дало, Мартинес, Доргу, Йоро, Маунт, Фернандеш, Кунья, Угарте, Майну, Шешко.

«Брайтон»: Стил, Боскальи, Кадыоглу, Велтман, Коппола, Хиншелвуд, Грос, Гомес, Груда, Рюттер, Уэлбек.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» на правах клуба АПЛ начинает свой поход в Кубке Англии со стадии 1/32 финала турнира. свой предыдущий поединок команда провела неудачно, сыграв вничью с «Бернли» со счетом 2:2 в АПЛ. До того команда разошлась миром с «Лидсом» (1:1) и с «Вулверхэмптоном» (2:2) в АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» вновь вступает в новую эру — команда осталась без главного тренера после увольнения Рубена Аморима. Команда идет в одной победе от зоны Лиги чемпионов, но теряет очень много очков.

«Брайтон»

«Брайтон» также на правах клуба высшего дивизиона стартует с текущей стадии в Кубке Англии. предыдущий поединок команда провела удачно, разойдясь миром с «Манчестер Сити» (1:1) в АПЛ. До того команда обыграла «Бернли» (2:0) и сыграла вничью с «Вест Хэмом» (2:2) в АПЛ.

«Брайтон» до победы над «Бернли» не мог выиграть на протяжении целого месяца, чередуя ничьи с поражениями. Но текущий год «чайки» начали достойно, чего стоит гостевая ничья в матче против «Ман Сити».

Личные встречи

В нынешнем сезоне, команды успели провести 1 матч между собой. 25 октября в Манчестере в рамках АПЛ победили хозяева со счетом 4:2.

За всю историю команды сыграли между собой 36 матчей. В 21 игре победил «Манчестер», в 9 «Брайтон», оставшиеся 6 матчей завершились вничью.

