11 января в 20-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лечче» и «Парма». Начало игры — в 14:30 мск.

«Лечче»

Турнирное положение: «Волки» сражаются за выживание в элите. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Лечче» на 4 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» уступили «Роме» (0:2).

До того команда дала бой «Ювентусу» (1:1). А вот поединок с «Комо» завершился болезненным поражением (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Лечче» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Волки» нынче находятся на спаде. Команда не может победить уже 3 матча кряду.

Причем «Лечче» традиционно сложно противостоит «Парма». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Волки» мотивированы оторваться от опасной зоны.

«Парма»

Турнирное положение: «Пармезанцы» бьются за сохранение прописки в элите. Команда ныне пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Парма» на 5 очков опережает зону вылета. При этом команда в среднем забивает реже одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пармезанцы» были биты «Интером» (0:2).

До того команда не уступила «Сассуоло» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Фиорентине» (1:0).

При этом «Парма» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пармезанцы» в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не побеждает 2 матча кряду.

При этом «Парма» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и вообще, стабильности в игре команды нет даже в первом приближении.

«Пармезанцы» уже больше 2 лет не могут одолеть «Лечче». В нынешней же диспозиции команду явно устроит и ничья.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Пармезанцы» постараются найти свои шансы в контригре.

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

«Лечче» не побеждал в 3 своих последних поединках

«Парма» уже больше 2 лет не обыгрывает «Лечче»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лечче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.66. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.55 и 1.47.

Прогноз: «Парма» выглядит монолитнее оппонента, так что наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и «волки» нынче выглядят бледновато.

Ставка: Победа «Пармы» за 2.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.55