«Барселоне» и «Реалу» не хватит 90 минут для определения победителя?

прогноз на финал Суперкубка Испании, ставка за 4.10

11 января в финальном матче за Суперкубок Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Реал». Начало игры — в 22:00 мск.

«Барселона»

Турнирное положение: в чемпионате Испании команда из одноименного города является главным фаворитом и лидирует в турнирной таблице.

Сейчас у каталонского коллектива 49 очков в активе и уверенно первое место в табели о рангах.

За первые 19 матчей сезона (первый круг) «блаугранас» смогли забить целых 53 мяча (больше всех в лиге), а пропустили всего 20.

Последние матчи: в полуфинальном матче Суперкубка страны команда из столицы Каталонии разнесла «Атлетик» со счетом 5:0.

До этого же в чемпионате Испании «сине-гранатовые» победили «Эспаньол» (2:0), «Вильярреал» (2:0) и «Осасуну» (2:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Также каталонцы выиграли у «Айнтрахта» (2:1) в Лиге чемпионов и у «Гвадалахары» (2:0) в Кубке Испании.

Не сыграют: в лазарете находятся Марк-Андре тер Стеген, Андреас Кристенсен и Гави.

Состояние команды: сейчас «Барселона» точно является главным претендентом на титул, поскольку опережает второй «Реал» на четыре очка. И вообще подопечные Ханса-Дитера Флика являются фаворитами всех турниров, в которых принимают участие, но выиграть всё и вся будет крайне сложно.

«Реал»

Турнирное положение: мадридцы как раз являются главными конкурентами каталонцев в борьбе за золотые медали в текущем сезоне Примеры.

Сейчас в активе у «сливочных» 45 зачетных баллов и второе место в турнирной таблице.

В 19 матчах мадридский коллектив смог забить 41 мяч, а в его воротах побывало 17 мячей.

Последние матчи: в полуфинале Суперкубка Испании «королевский клуб» обыграл «Атлетико» с результатом 2:1.

В последних играх Ла Лиги команда из Мадрида переиграла «Бетис» (5:1), «Севилью» (2:0) и «Алавес» (2:1).

Также коллектив из столицы Испании уступил «Манчестер Сити» (1:2) в Лиге чемпионов и выиграл у «Талаверы» (3:2) в Кубке Испании.

Не сыграют: травмированы в столичном коллективе Эдер Милитао и Килиан Мбаппе.

Состояние команды: сейчас «Реал» отстает от «Барселоны» на четыре очка. Отрыв не является большим, но он внушителен, подопечным Хаби Алонсо больше не желательно терять очки в ближайших встречах.

«Реал» тоже нельзя сбрасывать со счетов ни в одном из турниров, поскольку он всегда и везде является фаворитом.

Статистика для ставок

«Реал» выиграл 5 последних матчей во всех турнирах

«Барселона» выиграла 9 последних матчей во всех турнирах

В последнем очном матче «Реал» победил «Барселону» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 4.10, а победа «Реала» — в 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.40 и 2.80.

Прогноз: это финал и в нем может быть все. У команд нет особого преимущества и все может завершиться вничью.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.10 на матч «Барселона» — «Реал» позволит вывести на карту выигрыш 3100₽, общая выплата — 4100₽

Ставка: ничья за 4.10.

Прогноз: команды играют в атаку, поэтому ничья вполне может быть крайне результативной.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Барселона» — «Реал» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.00.