Финал Суперкубка в Джидде снова превращается в отдельный эпизод «класико» — со своим ритмом, логикой и ценой. «Барселона» и «Реал» выходят на поле после совершенно разных полуфиналов, но с одинаковым пониманием того, что победа здесь задаёт эмоциональный вектор всей второй части сезона. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

47' Асенсио неточно пробил с ближней штанги.

46' Угловой заработал «Реал».

46' Второй тайм! Без замен в перерыве у обеих команд.

45+8' Перерыв! Огненная концовка тайма и ничья после первой половины! Во втором тайме точно будет интересно, а пока отдыхаем 15 минут!

45+6' ГООООООООООООЛ! И снова сравнивает «Реал»! Хёйсен пробил в перекладину после подачи с углового, мяч отскочил на ногу к Гонсало Гарсии, который кривовато в падении пробил, но мяч от штанги залетел в сетку! 2:2!

45+5' Угловой заработал «Реал».

Статистика матча 5 Удары в створ 5 2 Удары мимо 0 76 Владение мячом 24 4 Угловые удары 3 1 Офсайды 0 4 Фолы 6

45+4' ГООООООООЛ! Моментально отвечает «Барселона»! Педри отдал вразрез на Левандовского, а тот в касание перекинул Куртуа! 2:1!

45+2' ГООООООООООЛ! Сравнивает «Реал»! Винисиус взял мяч на левом фланге, пробросил между ног Кунде, потом ушёл от Кубарси и идеально уложил мяч мимо вратаря! Шедевр от бразильца, ничья!

45' Добавлено 3 минуты.

45' Беллингем выбил мяч из штрафной после навеса с угла поля.

45' Угловой заработала «Барса».

44' У Фермина не получился разрезающий пас, надёжно играет защита «Реала».

42' Ямаль навесил с углового слишком сильно, мяч всех перелетел.

41' Ямаль обыграл Родриго и с правой бил под штангу, Куртуа снова тащит!

40' Мощно пробил Фермин с острого угла, Куртуа на месте!

38' Ямаль ушёл от Каррераса по правому флангу, но неточно отдал на Рафинью, Асенсио перехватил.

36' ГООООООООЛ! Впереди «Барселона»! Рафинья протащил мяч к штрафной с левого фланга и мощно пробил низом в дальний нижний угол! 1:0!

35' Ямаль отлично забросил на Рафинью за спину защитникам, а бразилец не подобрал ногу и пробил мимо ворот из убойной позиции!

34' Педри скинул под удар Фермину на линию штрафной, тот отправил мяч выше ворот с левой ноги.

33' Гонсало Гарсия почти 1 на 1 с вратарём вышел, но пробил прямо в кипера!

32' Игра возобновлена.

30' Объявлен перерыв на водопой.

29' Ямаль пытался обыграть соперника под правую ногу, но упустил мяч.

28' Левандовский не успел к мячу после длинного заброса, Куртуа на выходе сыграл.

27' Мощно пробил Рафинья после отскока от Левандовского, на месте Куртуа!

25' Гонсало Гарсия не убежал от Кубарси, слишком сильно обработал мяч коленом.

23' Асенсио отлично сыграл в подкате на левом фланге, чисто выбил ног из-под ног Рафиньи.

22' Каррерас наступил Ямалю на ногу при приёме мяча, всё равно не показывает жёлтую арбитр. Игроки «Барсы» протестуют против решения арбитра.

19' Рафинья сбил Беллингема на половине поля «Реала», пока что без карточек.

18' Ямаль навесил на Левандовского, Чуамени выиграл борьбу у поляка.

16' Гарсия легко забрал мяч на выходе после навеса Родриго с угла поля.

16' Ещё один угловой заработал «Реал».

15' Эрик Гарсия головой пробил с дальней штанги, попал в Каррераса!

15' Угловой подаст «Барса».

14' Винисиус убежал от защитников «Барсы» по левому флангу, но пробил недостаточно сильно — Гарсия справился.

13' Кунде открылся под пас Ямаля на правом фланге, но не смог обыграть Каррераса.

11' Педри забросил мяч на левый фланг, Бальде не догнал.

10' Ямаль упустил мяч за боковую на фланге.

09' Вальверде скинул в центр штрафной, там никого из партнёров.

08' Гарсия выбил мяч кулаками после навеса Родриго с углового.

08' Угловой заработал «Реал».

06' Левандовский уверен, что мяч ушёл за лицевую от защитника, но арбитр не согласен.

05' Педри забросил мяч в штрафную «Реала», Чуамении Куртуа надёжно сыграли.

03' Фермин отдал вперёд, не прошла передача.

01' «Барселона» начала с центра, поехали!

До матча

22:00 Около 26 градусов сегодня в Джидде, чуть выше комфортной температуры, но на качестве футбола погода не скажется.

21:55 Трофей вынесли на поле, команды вышли, всё готово к старту!

21:30 Стартовые составы команд:

«Барселона»: Жоан Гарсия, Кунде, Кубарси, Эрик Гарсия, Бальде, Педри, де Йонг, Фермин, Ямаль, Рафинья, Левандовски.

«Реал»: Куртуа, Хёйсен, Асенсио, Вальверде, Каррерас, Тчуамени, Камавинга, Беллингем, Родриго, Винисиус, Гонсало Гарсия.

21:15 Финал Суперкубка Испании обслужит Хосе Луис Мунуэра. Андалусиец ранее работал на 31 матче «Барселоны» и 20 играх «Реала», включая два «класико»: полуфинал Суперкубка-2022 (победа мадридцев) и первый матч полуфинала Кубка Испании годом позже (успех каталонцев). Ассистенты — Иньиго Прието и Антонио Мартинес, четвёртый арбитр — Алехандро Кинтеро, пятый — Адриан Диас. За VAR отвечают Даниэль Трухильо, Давид Гальвес (AVAR) и Виктор Гарсия (AVAR 2).

«Барселона»

Каталонцы провели полуфинал на автопилоте. Матч с «Атлетиком» был решён ещё до перерыва, а пять забитых мячей стали отражением не только атакующей мощи, но и полной тактической ясности. Команда Ханси Флика контролировала темп, пространство и эмоции — редкое сочетание для матча в шаге от трофея.

Текущая форма «Барселоны» выглядит внушительно и по цифрам, и по ощущению. Девять побед подряд во всех турнирах, отсутствие поражений на внутренней арене с конца октября и уверенность в собственных механизмах. Даже при серьёзных потерях (Гави, тер Стеген, Кристенсен) структура игры не рассыпается, а глубина состава позволяет варьировать стартовый состав без потери качества.

Отдельно стоит отметить широту атакующих опций. В полуфинале Флик смог оставить в запасе Ямаля, Левандовски и Рашфорда, не рискуя результатом. Это даёт тренеру редкую для «Класико» гибкость и возможность подстроиться под соперника уже по ходу финала, а не до стартового свистка.

«Реал Мадрид»

Путь мадридцев в финал получился куда более энергозатратным. Полуфинал против «Атлетико» прошёл очень напряжённо: быстрый гол, попытка контролировать игру, нервная концовка. Победа была добыта без изящества, но в привычном для «Реала» режиме — на характере и опыте.

Команда Хаби Алонсо подходит к финалу с определёнными кадровыми вопросами. Оборона далека от оптимального состояния, несколько игроков основы находятся под медицинским наблюдением, а день отдыха по сравнению с соперником был потерян. При этом возможное возвращение Мбаппе резко меняет потенциал атаки и заставляет иначе смотреть на баланс сил.

При всех сложностях «Реал» остаётся «Реалом». Этот турнир не раз становился для мадридцев удобной площадкой, чтобы сбивать ритм соперника и напоминать о собственной способности решать большие матчи здесь и сейчас. Даже при неидеальной игре «сливочные» умеют находить результат — и именно это делает их особенно опасными в финале.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 4.10.