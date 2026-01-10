дерзкая ставка за 15.00 на матч Суперкубка Испании

11 января в финале Суперкубка Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 22:00 мск.

«Барселона»

Турнирное положение: «Кулес» проводят качественный сезон. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Барселона» на 4 очка опережает ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем реже 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Кулес» разгромили «Атлетик» (5:0).

До того команда нанесла поражение «Эспаньолу» (2:0). Плюс поединок с «Вильярреалом» завершился успехом (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Барселона» забила 13 мячей, не пропустив в свои ворота ни разу.

Не сыграют: Гави — травмирован.

Состояние команды: «Кулес» нынче находятся в приличном накате. Команда победила 9 раз кряду.

Причем «Барселона» традиционно удачно противостоит «Реалу». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены добыть Суперкубок Испании. «Кулес» явно будут активно атаковать.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Сливочные» в нынешнем сезоне не преуспеваеют в плане результатов. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Реал» Мадрид на 4 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Сливочные» сумели одолеть «Атлетико» (2:1).

До того команда учинила разгром «Бетису» (5:1). А вот чуть ранее она уверенно переиграла «Севилью» (2:0).

При этом «Реал» Мадрид в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Килиан Мбаппе — травмирован.

Состояние команды: «Сливочные» в последних поединках выглядели весьма симпатично. Команда победила 5 раз подряд.

При этом «Реал» Мадрид в среднем пропускает реже гола за матч. А вот только отсутствие Мбаппе не может не сказываться на атакующем потенциале команды.

Команда все никак не предстанет в оптимальном кадровом сочетании. Зато в последней очной встрече она одолела «Барсу» (2:1).

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда попытается продолжить свой победный путь.

Статистика для ставок

«Кулес» победили в 9 своих последних поединках

«Реал» Мадрид победил 5 раз кряду

«Барселона» не пропускает 5 матчей подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.37 и 3.00.

Прогноз: «Кулес» постараются добыть десятую победу кряду, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные хозяева имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же «Реалу» не поможет Мбаппе.

Ставка: Точный счет 1:0 за 15.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше пяти мячей.

Ставка: ТБ 5.5 за 5.00