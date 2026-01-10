прогноз на матч Кубка Англии, ставка за 1.80

10 января в 1/32 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Эксетер». Начало встречи — 18:00 мск.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Манчестер Сити», в отличие от его соперника, только начинает свои выступления в Кубке Англии со стадии 1/32 финала.

Команда по итогам 21-го тура Премьер-лиги занимает вторую строчку с отставанием в шесть баллов от лидирующего «Арсенала» и по дополнительным показателям опережает третью «Астон Виллу».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 21-го тура национального первенства «Горожане» на своей арене сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1).

Перед этим в поединке 20-го тура чемпионата Англии коллектив также потерял очки, когда снова-таки в домашних стенах разошелся мировой с «Челси» с результатом 1:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на АПЛ, «Манчестер Сити» сыграл вничью, а в 11-ти последних поединках ни разу не проиграл при восьми победах.

Это говорит об отличных шансах хозяев на итоговый успех, особенно если учесть преимущество над соперником в классе, а также фактор своего поля.

Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды и Премьер-лиги с 20-ю голами.

«Эксетер»

Турнирное положение: «Эксетер», в отличие от его соперника, уже преодолел в Кубке Англии две стадии — начиная с 1/128 финала.

Команда по итогам 25-ти туров третьего дивизиона занимает 14-е место с отрывом в три очка от зоны вылета (21-24-я строчки) и с отставанием в девять баллов от зоны плей-офф за выход в Чемпионшип.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 25-го тура Лиги 1 «Греки» на чужом поле сыграли вничью с «Хаддерсфилдом» с результатом 2:2.

Перед этим в поединке предыдущего тура национального первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах одержал победу над «Лутон Таун» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Эксетер» не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Это вроде бы говорит о неплохих шансах гостей на итоговый успех, тем не менее, они все же малы, если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Джейден Варем и Джек Эйтчисон — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Манчестер Сити» забивали обе команды

в девяти последних матчах «Манчестер Сити» забивали меньше 3,5 голов

в трех последних матчах «Эксетер» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.08. Ничья — в 12.00, победа «Экстера» — в 21.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.18 и 4.60.

Прогноз: в четыех из пяти последних матчей гостей забивала только одна команда. Так было и в их четырех из шести последних выездных поединков.

Между тем, в четырех из семи последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

1.80 Хотя бы одна команда не забьёт Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Манчестер Сити» — «Эксетер» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 3,5 голов, ведь так было в девяти последних матчах «Манчестер Сити».

2.60 Тотал меньше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Манчестер Сити» — «Эксетер» принесёт прибыль 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 2.60