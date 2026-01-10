До матча 20 сек. 20 секунд

17:30 Матч пройдёт в городе Манчестер (Англия), на стадионе «Этихад», вместимость арены — 55097 зрителей.

Стартовые составы команд

Манчестер Сити: Джеймс Траффорд, Рико Льюис, Абдукодир Хусанов, Натан Аке, Макс Аллейн, Родри, Тейани Рейндерс, Райан Шерки, Антуан Семеньо, Эрлинг Холанд, Райан Макайду.

Эксетер: Джо Уитворт, Ильмари Нисканен, Эд Тёрнс, Джек Фицвотер, Luca Woodhouse, Liam Oakes, Джек Хейз, Итан Брирли, Reece Cole, Джек Эйтчисон, Джейден Уэрхэм.

Манчестер Сити

Команда Пепа Гвардиолы подходит к матчу Кубка Англии с двойственным настроением. С одной стороны, «Сити» сохраняет статус топ-клуба, стабильно борющегося за трофеи, а в Кубке Англии команда минимум семь сезонов подряд доходила до полуфинала. С другой — начало года выдалось непростым: три подряд ничьи в Премьер-лиге не позволили приблизиться к «Арсеналу», а проблемы с реализацией голевых моментов стали заметнее. В последнем матче против «Брайтона» дома была зафиксирована ничья 1:1 при 60% владения, шести ударах в створ и одном забитом мяче исключительно с пенальти. В общей форме «горожане» по-прежнему выглядят убедительно: семь побед и три ничьи в десяти последних играх, средний показатель — 2.2 забитого и 0.8 пропущенного за матч. Однако травмы в оборонительной линии и спад эффективности в атаке делают команду менее стабильной. Домашний статус матча на «Этихаде» и глубина состава остаются ключевыми преимуществами, а кубковый поединок рассматривается как удобная возможность вернуть уверенность и результативность.

Эксетер

Клуб проводит стабильный сезон в Лиге 1, располагаясь в середине таблицы и одновременно находясь между двумя полюсами: от зоны вылета — три очка, от зоны плей-офф — девять. «Эксетер» подходит к матчу в хорошем эмоциональном состоянии: в пяти последних встречах команда одержала две победы и сыграла одну ничью. В последней игре была результативная ничья 2:2 против «Хаддерсфилда», где «греки» владели мячом 59% времени, нанесли шесть ударов в створ и подтвердили способность создавать моменты даже с равным по силе соперником. Проблемой остаётся игра на выезде — всего три победы в тринадцати гостевых матчах, что указывает на системные сложности при игре под давлением соперника. Тем не менее в Кубке Англии команда проявила себя уверенно, обыграв «Галифакс Таун» 2:0 и «Уикомб» 4:0. Атакующая линия способна использовать контратаки и стандарты, что даёт шанс хотя бы на борьбу за результат, несмотря на разницу в классе.

Личные встречи

Исторически официальных очных встреч между командами практически не было, поэтому матч приобретает дополнительную интригу — «Эксетер» получает редкий шанс проверить себя против действующего гранд-клуба, а «Сити» — обязан подтверждать статус фаворита не на бумаге, а на поле.

