прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 2.00

9 января в четвертьфинале Кубка африканских наций по футболу сыграют Мали и Сенегал. Начало игры — в 19:00 мск.

Мали

Турнирное положение: Мали занял вторую позицию в группе, уступив первое место Марокко, а также опередив третьи в таблице Коморские острова и четвертую — Замбию.

Команда, таким образом, вышла в 1/8 финала, где сыграла против Туниса, который прошла лишь по итогам серии 11-метровых ударов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках как раз первой стадии плей-офф Кубка африканских наций сборная обыграла по пенальти Тунис (1:1).

Перед этим в последнем туре группового раунда турнира коллектив с результатом 0:0 разошелся мировой с Коморскими островами.

Не сыграют: травмирован — Диарра, дисквалифицирован — Кулибали.

Состояние команды: в семи предыдущих играх, шесть из которых были официальными, а одна — товарищеской, Мали не проиграл, а в пяти последних сыграл вничью.

Такая форма вроде бы сулит сборной неплохие шансы как минимум на ничью в основное время, тем не менее, добиться этого ей будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Лассин Синайоко — лучший бомбардир команды в Кубке африканских наций с тремя голами.

Сенегал

Турнирное положение: Сенегал занял первую позицию в группе, опередив вторую в группе ДР Конго, третий в таблице — Бенин и четвертую — Ботсвану.

Команда благодаря такому результату вышла в 1/8 финала турнира, где сыграла против Судана, с которым уверенно разобралась по итогам 90 минут.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первой стадии плей-офф сборная одержала разгромную победу над Суданом со счетом 3:1.

Перед этим в последнем туре группового раунда Кубка африканских наций коллектив также оказался на высоте, когда не оставил шансов Бенину (3:0).

Не сыграют: травмированы — Камара, Ньянг и Диао, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти предыдущих играх, четыре из которых были официальными, а одна — товарищеской, Сенегал не проиграл, а в четырех матчах выиграл.

Такая форма сулит сборной хорошие шансы на победу, особенно если учесть перевес в классе над соперником, тем не менее, оппонент ей выпал явно не из легких.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Кубке африканских наций с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах Мали сыграл вничью в основное время

в трех из четырех последних матчей Мали забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей Сенегала забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Сенегал — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья — в 3.60, победа Мали — в 6.70.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.40 и 1.57.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей Сенегал забивал больше 2,5 голов. При этом в двух предыдущих поединках этих сборных он забил больше 1,5 голов.

И хотя в пяти последних матчах Мали пропустил меньше 1,5 голов, фактор высокой результативности фаворита игры обещает стать решающим в данном поединке.

Ставка: индивидуальный тотал Сенегала больше 1,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей номинальных гостей.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.40.