9 января в четвертьфинале Кубка африканских наций по футболу сыграют Мали и Сенегал. Начало игры — в 19:00 мск.
Мали
Турнирное положение: Мали занял вторую позицию в группе, уступив первое место Марокко, а также опередив третьи в таблице Коморские острова и четвертую — Замбию.
Команда, таким образом, вышла в 1/8 финала, где сыграла против Туниса, который прошла лишь по итогам серии 11-метровых ударов.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках как раз первой стадии плей-офф Кубка африканских наций сборная обыграла по пенальти Тунис (1:1).
Перед этим в последнем туре группового раунда турнира коллектив с результатом 0:0 разошелся мировой с Коморскими островами.
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Не сыграют: травмирован — Диарра, дисквалифицирован — Кулибали.
Состояние команды: в семи предыдущих играх, шесть из которых были официальными, а одна — товарищеской, Мали не проиграл, а в пяти последних сыграл вничью.
Такая форма вроде бы сулит сборной неплохие шансы как минимум на ничью в основное время, тем не менее, добиться этого ей будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.
Лассин Синайоко — лучший бомбардир команды в Кубке африканских наций с тремя голами.
Сенегал
Турнирное положение: Сенегал занял первую позицию в группе, опередив вторую в группе ДР Конго, третий в таблице — Бенин и четвертую — Ботсвану.
Команда благодаря такому результату вышла в 1/8 финала турнира, где сыграла против Судана, с которым уверенно разобралась по итогам 90 минут.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первой стадии плей-офф сборная одержала разгромную победу над Суданом со счетом 3:1.
Перед этим в последнем туре группового раунда Кубка африканских наций коллектив также оказался на высоте, когда не оставил шансов Бенину (3:0).
Не сыграют: травмированы — Камара, Ньянг и Диао, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти предыдущих играх, четыре из которых были официальными, а одна — товарищеской, Сенегал не проиграл, а в четырех матчах выиграл.
Такая форма сулит сборной хорошие шансы на победу, особенно если учесть перевес в классе над соперником, тем не менее, оппонент ей выпал явно не из легких.
Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Кубке африканских наций с двумя голами.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах Мали сыграл вничью в основное время
- в трех из четырех последних матчей Мали забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей Сенегала забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Сенегал — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья — в 3.60, победа Мали — в 6.70.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.40 и 1.57.
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей Сенегал забивал больше 2,5 голов. При этом в двух предыдущих поединках этих сборных он забил больше 1,5 голов.
И хотя в пяти последних матчах Мали пропустил меньше 1,5 голов, фактор высокой результативности фаворита игры обещает стать решающим в данном поединке.
Ставка: индивидуальный тотал Сенегала больше 1,5 голов за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей номинальных гостей.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.40.