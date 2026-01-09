Западноафриканское дерби на стадии, где терпение важнее формы. В четвертьфинале Кубка африканских наций Мали и Сенегал сходятся в Танжере за место в полуфинале. Один — без побед в основное время, но уже закалённый стрессом плей-офф. Другой — стабильный, уверенный и по-прежнему не знающий поражений на турнире. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

06' Траоре навесил в штрафную — Кулибали выбил мяч головой.

05' На газоне Синайоко, но пенальти, кажется, не будет. Сам наткнулся на ногу защитника малиец.

03' Синайоко упал в штрафной Сенегала после контакта с Кулибали, арбитр не указывает на точку! Но ВАР всё проверит.

01' Сенегал начал с центра, поехали!

До матча

19:00 Около 13 градусов сегодня в Танжере, а по ходу матча есть вероятность осадков. Дождь был и до игры, поле достаточно мокрое, но ничего критичного.

18:35 Судейская бригада матча: главный — Абонгиле Том; ассистенты — Закхеле Сивела, Соуру Пхатсоане; VAR — Брайтон Чимене; ассистент VAR — Хамза Эль-Фарик.

18:20 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

Мали: Диарра, Траоре, Айдара, Диаби, Биссума, Кулибали, Синайоко, Сангaре, Дьенг, Камара, Гассама.

Сенегал: Менди, Кулибали, Гейе, Диарра, Мане, Ндиайе, Диата, Ниакате, Диалло, Диуф, Гуйе.

Мали

Путь сборной Мали в плей-офф — это череда испытаний на выживание. Матч с Тунисом стал квинтэссенцией их турнира: раннее удаление Войо Кулибали, игра вдесятером почти весь матч, пропущенный мяч и спасение уже в компенсированное время. Победа в серии пенальти лишь подчеркнула, что эта команда не ломается.

При этом сухая статистика выглядит настораживающе. В четырёх матчах турнира Мали ни разу не выиграл в основное время, и четвертьфинал становится попыткой наконец сломать этот тренд. Дополнительное давление создаёт и история стадии, три предыдущих выхода в четвертьфинал подряд завершались ничьей за девяносто минут.

Контекст, однако, не лишён оптимизма. Победа над Сенегалом впервые выведет Мали в полуфинал с 2013 года. Тогда турнир закончился болезненным поражением от Нигерии, но нынешняя команда выглядит куда более прагматичной и психологически устойчивой. В условиях, где счёт может держаться минимальным до последнего, это качество становится валютой.

Сенегал

Сенегал идёт по турниру в более привычном для фаворита режиме. Первое место в группе, уверенный проход Судана в 1/8 финала и камбэк по ходу матча — команда Папе Тьява демонстрирует не только качество, но и хладнокровие. Серия без поражений в основное время на Кубке африканских наций уже достигла пятнадцати матчей.

Дополнительный плюс — глубина состава. У Сенегала нет кадровых потерь, а возвращение Калиду Кулибали после дисквалификации усиливает центр обороны, который и без того выглядел надёжно. Возможное возвращение Илимана Ндиайе добавляет вариативности впереди, где с Садио Мане и Николасом Джексоном команда способна играть в разных стилях.

Есть и исторический фон. Сенегал не проигрывает Мали в очных встречах уже более двадцати лет и остаётся фаворитом по всем ключевым показателям. После вылета от Кот-д’Ивуара по пенальти в предыдущем розыгрыше мотивация пройти дальше сейчас особенно высока — речь идёт не только о полуфинале, но и о втором континентальном титуле.

Очные встречи

Это лишь второй очный матч Мали и Сенегала в финальной части Кубка африканских наций — первый завершился ничьей ещё в 2004 году. В целом же история противостояния заметно склоняется в сторону «Львов»: сенегальцы не проигрывают Мали с 1997 года и подходят к этой игре с солидным психологическим преимуществом.

