9 января в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Таавун» и «Аль-Шабаб». Начало игры — в 18:05 мск.
«Аль-Таавун»
Турнирное положение: «Аль-Таавун» проводит весьма продуктивный сезон. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Аль-Таавун» на 4 пункта отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аль-Таавун» уступил «Аль-Иттихаду» (0:1).
До того команда переиграла «Аль-Нажму» (1:0). Да и поединок с «Аль-Хулудом» завершился уверенным успехом (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Аль-Таавун» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Таавун» все никак не обретет надлежащую стабильность. Команда до последней коллизии победила 2 раза кряду.
Причем «Аль-Таавун» традиционно удачно противостоит «Аль-Шабабу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда намерена подтянуться к лидерам.
«Аль-Шабаб»
Турнирное положение: «Аль-Шабаб» проводит не столь продуктивный сезон. Команда ныне пребывает на 15 месте турнирной таблицы.
Причем «Аль-Шабаб» набрал всего лишь 8 очков в 12 турах. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аль-Шабаб» уступил «Аль-Фатеху» (0:2).
До того команда была бита «Аль-Кадисии» (2:3). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Аль-Иттихада» (0:2).
При этом «Аль-Шабаб» в 5 своих последних поединках добыла лишь одну ничью. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Шабаб» в последних поединках смотрелся бледновато. Команда не побеждает 2 с половиной месяца.
При этом «Аль-Шабаб» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и в кадровом плане команда выглядит прилично.
Команда все никак не выберется из группы аутсайдеров. Плюс проблемы с реализацией и близко не решены.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Аль-Шабаб» постарается зацепиться за очки.
Статистика для ставок
- «Аль-Шабаб» не побеждает уже 2 с половиной месяца
- «Аль-Таавун» забивает в среднем 2 мяча за матч
- «Аль-Шабаб» в среднем забивает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Таавун» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.96 и 1.75.
Прогноз: «Аль-Таавун» бьется за самые высокие места, так что наверняка оперативно понесется к воротам соперника.
Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.
Ставка: Победа «Аль-Таавуна» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.40