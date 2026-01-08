прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии, ставка за 2.00

9 января в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Таавун» и «Аль-Шабаб». Начало игры — в 18:05 мск.

«Аль-Таавун»

Турнирное положение: «Аль-Таавун» проводит весьма продуктивный сезон. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Аль-Таавун» на 4 пункта отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аль-Таавун» уступил «Аль-Иттихаду» (0:1).

До того команда переиграла «Аль-Нажму» (1:0). Да и поединок с «Аль-Хулудом» завершился уверенным успехом (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Аль-Таавун» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Таавун» все никак не обретет надлежащую стабильность. Команда до последней коллизии победила 2 раза кряду.

Причем «Аль-Таавун» традиционно удачно противостоит «Аль-Шабабу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда намерена подтянуться к лидерам.

«Аль-Шабаб»

Турнирное положение: «Аль-Шабаб» проводит не столь продуктивный сезон. Команда ныне пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Шабаб» набрал всего лишь 8 очков в 12 турах. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аль-Шабаб» уступил «Аль-Фатеху» (0:2).

До того команда была бита «Аль-Кадисии» (2:3). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Аль-Иттихада» (0:2).

При этом «Аль-Шабаб» в 5 своих последних поединках добыла лишь одну ничью. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Шабаб» в последних поединках смотрелся бледновато. Команда не побеждает 2 с половиной месяца.

При этом «Аль-Шабаб» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и в кадровом плане команда выглядит прилично.

Команда все никак не выберется из группы аутсайдеров. Плюс проблемы с реализацией и близко не решены.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Аль-Шабаб» постарается зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Аль-Шабаб» не побеждает уже 2 с половиной месяца

«Аль-Таавун» забивает в среднем 2 мяча за матч

«Аль-Шабаб» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Таавун» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.96 и 1.75.

Прогноз: «Аль-Таавун» бьется за самые высокие места, так что наверняка оперативно понесется к воротам соперника.

Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

2.00 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Аль-Таавун» — «Аль-Шабаб» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Аль-Таавуна» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.40 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч «Аль-Таавун» — «Аль-Шабаб» принесёт чистый выигрыш 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.40