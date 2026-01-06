7 января в 21-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Борнмут» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 22:30 мск.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» после 20-ти туров английской Премьер-лиги имеет 23 очка в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 15-ю позицию с отрывом в девять баллов от зоны понижения в классе (18-20-я строчки), а также с отставанием в четыре пункта от нынешнего соперника.

Последние матчи: в предыдущем поединке в 20-м туре английской Премьер-лиги клуб на своем поле потерпел поражение от «Арсенала» (2:3).

Перед этим в рамках предыдущего тура национального чемпионата «Вишни» теперь в чужих стенах разошлись мировой с «Челси» с результатом 2:2.

Не сыграют: травмированы — Адамс, Акинмбони, Кристи, Деннис, Доук и Милосавлевич, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11-ти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Борнмут» не выиграл при шести поражениях и пяти ничьих.

Это говорит о плохих шансах хозяев на три очка, пусть даже и в домашних стенах, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Антуан Семеньо — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с девятью голами.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Тоттенхэм» после 20-ти туров английской Премьер-лиги имеет 27 баллов в активе и скорее борется за еврокубки, чем выживание.

Команда занимает 13-ю позицию с отставанием в четыре очка от зоны континентальных турниров (топ-5) и с отрывом в 13 пунктов от зоны вылета (18-20-е места).

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 20-го тура национального первенства «Шпоры» на своем поле сыграли вничью с «Сандерлендом» (1:1).

Перед этим в коллектив в предыдущем туре английской Премьер-лиги также набрал только один балл, когда теперь в чужих стенах с результатом 0:0 разошелся мировой с «Брентфордом».

Не сыграют: травмированы — Кулусевски, Мэддисон, Соланке и Удоджи, уехали на Кубок Африки — Биссума и Сарр, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех предыдущих поединках, которые пришлись на разные Премьер-лигу, «Тоттенхэм» ни разу не проиграл при двух ничьих и одной победе.

Такая форма вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником.

Ришарлисон — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с семью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Борнмута» забивали больше 3,5 голов

в трех последних матчах «Борнмута» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Тоттенхэма» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.12. Ничья — в 3.65, выигрыш «Тоттенхэма» — в 3.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.12.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника, и было забито больше 2,5 голов. Так было и в их последнем домашнем поединке.

Такой же сценарий был реализован и в трех из шести последних выездных матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Борнмута».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.60.