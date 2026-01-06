прогноз на матч Кубка португальской лиги, ставка за 2.85

7 января в 1/2 финала Кубка португальской лиги по футболу сыграют «Бенфика» и «Брага». Начало игры — в 23:00 мск.

«Бенфика»

Турнирное положение: «Орлы» сражаются за чемпионский титул. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Бенфика» на 10 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлы» сумели одолеть «Эшторил» (3:1).

До того команда разошлась миром с «Брагой» (2:2). Зато поединок с «Фамаликаном» завершился успехом (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Бенфика» забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлы» находятся в приличных кондициях. Команда не проигрывает уже 2 месяца.

Причем «Бенфика» традиционно удачно противостоит «Браге». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Орлы» намерены как можно увереннее пройти в финал Кубка лиги.

«Брага»

Турнирное положение: «Оружейники» бьются за самые высокие места. Команда ныне пребывает на 5 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Брага» на один балл отстает от топ-4. При этом команда в среднем забивает почти 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Брага» не смогла одолеть «Эштрелу» (1:1).

До того команда расписала боевой паритет с «Бенфикой» (2:2). А вот чуть ранее она разгромила «Калдаш» (3:0).

При этом «Брага» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Оружейники» в последних поединках смотрелись довольно симпатично. Команда не уступила трижды кряду.

При этом «Брага» имеет относительно надежные тылы. Команда в среднем пропускает гол за матч.

В кадровом плане у команды относительный порядок. Вот только «львов» она не может одолеть уже 4 матча кряду.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Оружейники» намерены подловить оппонента на контратаках.

Статистика для ставок

«Орлы» в среднем забивают 2 гола за матч

«Оружейники» в среднем пропускают фактически гол за матч

«Бенфика» не проигрывает «Браге» 4 матча подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.84 и 1.88.

Прогноз: «Бенфика» ныне находится на подъеме, так что явно активно полетит в атаку.

Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоят «Браге».

2.85 Фора «Бенфики» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч «Бенфика» — «Брага» принесёт прибыль 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: Фора «Бенфики» -1.5 за 2.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.10 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Бенфика» — «Брага» принесёт чистый выигрыш 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10