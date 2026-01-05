6 января в 1/8 финала плей-офф Кубка африканских наций по футболу сыграют Кот-д’Ивуар и Буркина-Фасо. Начало игры — в 22:00 мск.
Кот-д’Ивуар
Турнирное положение: Ивуарийцы выглядят шикарно. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Кот-д’Ивуар набрала 7 очков в трех турах. А вот забивает команда в среднем почти 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Ивуарийцы сумели одолеть Габон (3:2).
До того команда расписала мировую с Камеруном (1:1). А вот поединок с Мозамбиком завершился успехом (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках Кот-д’Ивуар забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ивуарийцы нынче пребывают в прекрасных кондициях. Команда не проигрывает 4 раза кряду.
Причем Кот-д’Ивуар традиционно неудачно противостоит Буркина-Фасо. В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при двух коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Ивуарийцы вполне способны еще прибавить в плане реализации.
Буркина-Фасо
Турнирное положение: Буркинийцы вполне преуспевают в плане результатов. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы своей группы.
Причем Буркина-Фасо набрал 6 очков в трех турах. При этом команда забивает в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Буркинийцы переиграли Судан (2:0).
До того команда уступила Алжиру (0:1). А вот несколько ранее она с трудом переиграла Экваториальную Гвинею (2:1).
При этом Буркина-Фасо в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Буркинийцы в последних поединках смотрелись симпатично. Команда имеет достаточно надежные тылы.
При этом Буркина-Фасо имеет довольно скромный по именам состав. Да и в последних поединках команда смотрелась довольно выгодно.
Команда явно не боится ивуарийцев. Плюс год назад она уверенно расправилась с более статусным оппонентом.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Буркинийцы попытаются найти свои шансы на контратаках.
Статистика для ставок
- Буркинийцы в среднем забивают гол за матч
- Ивуарийцы не проигрывают 4 матча кряду
- Ивуарийцы в среднем пропускают гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Кот-д’Ивуар — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 5.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.30 и 1.57.
Прогноз: Ивуарийцы выглядят сильнее соперника, и наверняка сразу активно понесутся в атаку.
Номинальные хозяева способны побороться за победу в турнире, к тому же буркинийцам голы даются натужновато.
Ставка: Победа Кот-д’Ивуара в 1 тайме за 2.36.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.30