прогноз на матч Суперкубка Турции, ставка за 2.08

6 января в 1/2 финала Суперкубка Турции по футболу сыграют «Фенербахче» и «Самсунспор». Начало игры — в 20:30 мск.

«Фенербахче»

Турнирное положение: «Желтые канарейки» сражаются за чемпионский титул. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Фенербахче» на 3 отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Желтые канарейки» уступили «Бешикташу» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Эюпспору» (3:0). Плюс поединок с «Коньяспором» завершился уверенным успехом (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Фенербахче» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Желтые канарейки» находятся на некотором подъеме. Команда до последней коллизии победила трижды кряду.

Причем «Фенербахче» традиционно удачно противостоит «Самсунспору». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при 4 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Желтые канарейки» намерены как можно увереннее пройти в финал Суперкубка страны.

«Самсунспор»

Турнирное положение: «Красные молнии» бьются за выход в еврокубки. Команда ныне пребывает на 6 строчке турнирной таблицы Суперлиги.

Причем «Самсунспор» на 7 зачетных пунктов отстает от 4 позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Самсунспор» одолел «Эюпспор» (2:1).

До того команда уступила «Гезтепе» (0:2). А вот чуть ранее она была бита крепеньким «Майнцем» (0:2).

При этом «Самсунспор» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Красные молнии» в последних поединках смотрелись бледновато. Команда только прервала серию из 5 поражений кряду.

При этом «Самсунспор» имеет не столь надежные тылы. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

В кадровом плане у команды относительный порядок. Вот только «Фенербахче» она не может обыграть уже без малого 14 лет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Красные молнии» намерены поймать оппонента на контратаках.

Статистика для ставок

«Желтые канарейки» в среднем забивают 2 гола за матч

«Красные молнии» в среднем пропускают чаще гола за матч

«Фенербахче» уже почти 14 лет не проигрывает «Самсунспору»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.76 и 1.90.

Прогноз: «Фенербахче» явно сильнее соперника, так что явно сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, к тому же «Самсунспор» нынче не блещет стабильностью результатов.

2.08 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Фенербахче» — «Самсунспор» позволит вывести на карту выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Победа «Фенербахче» в 1 тайме за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.00 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Фенербахче» — «Самсунспор» позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00