Пройдут ли алжирцы в четвертьфинал?

прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 2.08

6 января в 1/8 финала плей-офф Кубка африканских наций по футболу сыграют Алжир и ДР Конго. Начало игры — в 19:00 мск.

Алжир

Турнирное положение: Алжирцы выглядят шикарно. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Алжир набрала 9 очков в трех турах. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Алжирцы сумели одолеть Экваториальную Гвинею (3:1).

До того команда нанесла поражение Буркина-Фасо (1:0). Да и поединок с Суданом завершился уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках Алжир забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Алжирцы нынче пребывают в прекрасных кондициях. Команда явно поборется за победу в турнире.

Причем Алжир традиционно неудачно противостоит ДР Конго. В пяти последних очных встречах команда добыла 2 победы при трех паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Алжирцы вполне способны еще прибавить в плане реализации.

ДР Конго

Турнирное положение: Конголезцы вполне преуспевают в плане результатов. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

Причем ДР Конго набрал 7 очков в трех турах. При этом команда забивает в среднем фактически 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Конголезцы разгромили Ботсвану (0:3).

До того команда не уступила Сенегалу (1:1). А вот несколько ранее она с трудом переиграла скромный Бенин.

При этом ДР Конго в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Конголезцы в последних поединках смотрелись симпатично. Команда имеет весьма надежные тылы.

При этом ДР Конго имеет довольно симпатичный по именам состав. Да и в последних поединках команда смотрелась выгодно.

Команда еще ни разу в истории не обыгрывала алжирцев. Так что мотивация переписать историю у нее огромная.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Конголезцы попытаются найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

Конголезцы еще ни разу в истории не обыгрывали Алжир

Алжирцы победили 3 раза подряд

Обе команды в среднем забивают 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Алжир — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

Прогноз: Алжирцы выглядят сильнее соперника, и наверняка активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева способны побороться за победу в турнире, к тому же традиционно успешно противостоят конголезцам.

Ставка: Победа Алжира за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50