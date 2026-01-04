прогноз на матч Кубка Африки, ставка за 4.60

5 января в матче 1/8 финала Кубка африканских наций сыграют Нигерия и Мозамбик. Начало встречи — в 22:00 мск.

Нигерия

Путь к 1/8 финала: Сборная очень уверенно прошла групповой этап Кубка Африки, заняв 1-е место в группе С. За 3 тура Нигерия набрала максимальные 9 очков.

Команда не оставила шансов Тунису, Танзании и Уганде, которые уже между собой боролись за 2-ю строчку. К тому же Нигерия и забила больше всех голов в своей группе — 8.

Последние матчи: В 1-м туре группового этапа сборная обыграла Танзанию со счетом 2:1, забив победный гол на 52-й минуте. В следующем поединке Нигерия одолела Тунис (3:2).

Уже в заключительном туре сборная разобрала с Угандой со счетом 3:1, уверенно доведя встречу до победы.

Состояние команды: Нигерия подходит к матчу против Мозамбика в полной боевой готовности. У команды есть отличная атакующая линия, которая может наколотить парочку ключевых голов.

К примеру, двое нападающих национальной команды — Адемола Лукман и Жени Катамо занимают 6 и 7 места соответственно в списке лучших бомбардиров турнира. Оба форварда забили по 2 гола.

Мозамбик

Путь к 1/8 финала: Групповой этап для этой сборной сложился далеко не так уж и здорово, как для Нигерии. Мозамбик попал в 1/8 финала с 3-го места, да и то благодаря тому, что Габон не набрал ни одного очка.

Сборной удалось добыть только 3 очка, пропустив вперед Камерун и Кот-дИвуар, у которых по 7 баллов. Мозамбик пробился в плей-офф за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей (4 забили и 5 пропустили).

Последние матчи: В стартовом поединке группового этапа Мозамбик уступил Кот-дИвуар со счетом 0:1, пропустив решающий мяч на 49-й минуте.

Матчем ранее сборной удалось обыграть Габон со счетом 3:2, в последствии эта встреча стала ключевой для обеих национальных команд. В последнем туре Мозамбик уступил Камеруну (1:2).

Состояние команды: Мозамбик на бумаге точно не является фаворитом в предстоящем матче против Нигерии, но сборная вполне способна сотворить чудо в рамках отдельно взятого матча.

При этом, Мозамбик не так уж и здорово выступает против Нигерии в очных противостояниях. В последних 5-и встречах сборная 4 раза уступила и однажды сыграла вничью.

Статистика для ставок

Нигерия выиграла все 3 матча группового этапа Кубка Африки

Мозамбик победил лишь однажды на групповой стадии

В последних 4-х очных встречах Нигерия непременно обыгрывала Мозамбик

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нигерия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.60, а победа Мозамбика — в 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что Мозамбик сделает все возможное, чтобы создать проблемы Нигерии.

Прогноз: Во 2-м тайме сборные забьют большинство голов.

