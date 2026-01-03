Увезет ли «Атлетико» победу из Сан-Себастьяна?

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 1.85

4 января в 18-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Реал Сосьедад» и «Атлетико». Начало встречи — в 23:00 мск.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Реал Сосьедад» после 17-ти туров испанской Ла Лиги имеет 17 баллов в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 16-ю позицию в таблице Ла Лиги с отрывом в два пункта от зоны вылета (18-20-е места), поэтому кровь из носу нуждается в очках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 17-го тура национального чемпионата клуб на выездной арене сыграл вничью с «Леванте» (1:1).

Перед этим баскский коллектив в рамках 1/16 финала Кубка Испании на чужом поле одержал победу над заштатным «Эльденсе» (2:1) и вышел в следующий раунд турнира.

Не сыграют: травмированы — Беития, Горрочатеги, Эррера, Лебарбье, Руперес и Субельдия, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Реал Сосьедад» проиграл дважды при двух победах и одной ничьей.

Это вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на один балл, особенно на своем поле, тем не менее, они все же невысоки, если учесть перевес соперника в классе.

Микелья Оярсабаль — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с пятью голами.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Атлетико» по итогам 18-ти поединков испанской Ла Лиги имеет 37 баллов в активе и традиционно находится среди лидеров.

Команда занимает третье место с отставанием в девять очков от лидера «Барселоны» и в пять от второго «Реала», а также с отрывом в два очка от четвертого «Вильярреала», который провел на две игры меньше.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке национального первенства клуб на выезде одержал разгромную победу над «Жироной» (3:0).

Перед этим мадридский коллектив в рамках 1/16 финала Кубка Испании снова-таки на чужом поле обыграл заштатный «Балеарес» (3:2) и вышел в следующую стадию турнира.

Не сыграют: травмирован — Лангле, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атлетико» только выигрывал.

Такая форма сулит гостям высокие шансы на полноценные три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Хулиан Альварес — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с семью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Реал Сосьедада» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Атлетико» забивали больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Атлетико» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.93. Ничья — в 3.65, выигрыш «Реал Сосьедада» — в 3.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.80.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Обе команды забьют

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Реал Сосьедад» — «Атлетико» принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Атлетико».

Тотал больше 2,5 голов

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Реал Сосьедад» — «Атлетико» принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.03