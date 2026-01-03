4 января в 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу сыграют ЮАР и Камерун. Начало игры — в 22:00 мск.

ЮАР

Турнирное положение: ЮАР заняла вторую позицию в группе, уступив первую Египту, а также опередив третью в таблице Анголу и четвертый — Зимбабве.

Команда по итогам трех туров групповой стадии набрала шесть очков, одержав две победы и один раз проиграв, а также однажды сыграв вничью.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда Кубка африканских наций сборная одержала победу над Зимбабве — 3:2.

Перед этим в предыдущем туре этой же стадии турнира коллектив уже остался без очков, когда на этот раз с результатом 0:1 потерпел поражение от Египта.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 13-ти предыдущих играх, которые были официальными и товарищескими, ЮАР не проиграл лишь раз при четырех победах в пяти последних из них.

Такая форма сулит номинальным хозяевам хорошие шансы на победу, тем не менее, добиться её им будет непросто, если учесть силу их нынешнего соперника.

Лайл Фостер и Освин Апполлис — лучшие бомбардиры команды в Кубке африканских наций с двумя голами.

Камерун

Турнирное положение: Камерун также занял вторую в группе, уступив первую Кот-д'Ивуару, а также опередив третий в таблице Мозамбик и четвертый — Габон.

Команда по итогам трех туров групповой стадии Кубка африканских наций набрала семь очков, одержав две победы и однажды сыграв вничью, а также ни разу не проиграв.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда турнира сборная одержала победу над Мозамбиком (2:1).

Перед этим в предыдущем туре этой же стадии Кубка африканских наций коллектив уже довольствовался одним баллом, когда с результатом 1:1 сыграл вничью с Кот-д'Ивуаром.

Не сыграют: травмирован — Нуу, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних играх, которые пришлись на разные турниры, Камерун проиграл лишь однажды при трех победах и двух ничьих.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы на итоговый успех если не по итогам основного время, то всего матча, тем не менее, соперник им выпал явно не из легких.

Четыре гола команды в Кубке африканских наций забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей ЮАР выиграла

в четырех из шести последних матчей ЮАР забивали больше 2,5 голов

в шести из восьми последних матчей Камеруна хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Камерун — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.45. Ничья — в 2.90, победа ЮАР — в 3.40.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.35 и 1.60.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей Камеруна по крайней мере один из соперников не забивал. Так было в и в предыдущем поединке этих сборных.

Такой же сценарий был реализован и в четырех из семи последних матчей ЮАР.

Хотя бы одна команда не забьет

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч ЮАР — Камерун принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные гости выиграют, ведь они пусть и не сильно, но все же превосходят соперника в классе.

Камерун победит

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч ЮАР — Камерун позволит вывести на карту выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Камерун победит за 2.45.