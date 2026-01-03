4 января в 18-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Бетис». Начало игры — в 18:15 мск.
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: «Сливочные» сражаются за чемпионский титул. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Реал» Мадрид на 4 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сливочные» переиграли «Севилью» (2:0).
До того команда нанесла поражение «Талавере» (3:2). А вот поединок с «Алавесом» завершился непростой викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Реал» Мадрид забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: Килиан Мбаппе, Федерико Вальверде — травмированы.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Сливочные» нынче поднаторели в плане результатов. Команда победила 3 раза кряду.
Причем «Реал» Мадрид традиционно сложно противостоит «Бетису». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Сливочные» намерены плотнее подтянуться к «Барселоне».
«Бетис»
Турнирное положение: «Огурцы» бьются за попадание в еврокубки. Команда ныне пребывает на 6 строчке турнирной таблицы.
Причем «Бетис» на 5 очков отстает от топ-5. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Бетис» сумел одолеть «Хетафе» (4:0).
До того команда нанесла поражение «Мурсии» (2:0). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Райо Вальекано» (0:0).
При этом «Бетис» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Иско — травмирован.
Состояние команды: «Огурцы» в последних поединках смотрелись симпатично. Команда победила дважды кряду.
При этом «Бетис» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
«Огурцы» в трех своих последних матчах не пропустили ни разу. А вот не проигрывает команда уже 4 матча подряд.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Огурцы» намерены зацепиться как минимум за один балл.
Статистика для ставок
- «Сливочные» победили в 3 своих последних поединках
- «Огурцы» не пропускали 3 матча кряду
- «Реал» Мадрид забивает в среднем 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.45 и 2.60.
Прогноз: «Реал» Мадрид борется за чемпионство, вот только отсутствие Мбаппе не может не сказаться на атакующем потенциале команды.
Номинальным гостям палец в рот не клади, да и оборона «Бетиса» в последних поединках сбоев не давала.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 3.50