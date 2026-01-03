С голами проблем не будет

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.15

4 января в 18-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Бетис». Начало игры — в 18:15 мск.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Сливочные» сражаются за чемпионский титул. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Реал» Мадрид на 4 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сливочные» переиграли «Севилью» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Талавере» (3:2). А вот поединок с «Алавесом» завершился непростой викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Реал» Мадрид забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Килиан Мбаппе, Федерико Вальверде — травмированы.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Сливочные» нынче поднаторели в плане результатов. Команда победила 3 раза кряду.

Причем «Реал» Мадрид традиционно сложно противостоит «Бетису». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Сливочные» намерены плотнее подтянуться к «Барселоне».

«Бетис»

Турнирное положение: «Огурцы» бьются за попадание в еврокубки. Команда ныне пребывает на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем «Бетис» на 5 очков отстает от топ-5. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Бетис» сумел одолеть «Хетафе» (4:0).

До того команда нанесла поражение «Мурсии» (2:0). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Райо Вальекано» (0:0).

При этом «Бетис» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Иско — травмирован.

Состояние команды: «Огурцы» в последних поединках смотрелись симпатично. Команда победила дважды кряду.

При этом «Бетис» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

«Огурцы» в трех своих последних матчах не пропустили ни разу. А вот не проигрывает команда уже 4 матча подряд.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Огурцы» намерены зацепиться как минимум за один балл.

Статистика для ставок

«Сливочные» победили в 3 своих последних поединках

«Огурцы» не пропускали 3 матча кряду

«Реал» Мадрид забивает в среднем 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.45 и 2.60.

Прогноз: «Реал» Мадрид борется за чемпионство, вот только отсутствие Мбаппе не может не сказаться на атакующем потенциале команды.

Номинальным гостям палец в рот не клади, да и оборона «Бетиса» в последних поединках сбоев не давала.

2.15 ТБ 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Реал» Мадрид — «Бетис» принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

3.50 ТБ 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.50 на матч «Реал» Мадрид — «Бетис» принесёт чистый выигрыш 2500₽, общая выплата — 3500₽

Ставка: ТБ 4.5 за 3.50